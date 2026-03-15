Quando si gioca Italia-Venezuela, World Baseball Classic 2026: orario semifinale, tv, streaming

L’Italia di Francisco Cervelli ha scritto un altro capitolo della storia del baseball italiano: battendo per 8-6 Porto Rico a Houston ai quarti di finale del World Baseball Classic, si è qualificata per le semifinali e, davvero lo si può dire, è tra le prime quattro del mondo.

Viene difficile anche non eccedere nella retorica, in serate come queste, ma ciò che gli azzurri hanno fatto a Houston difficilmente sarà ripetibile: 4 vittorie su 4 nella Pool B vinta a punteggio pieno, battuti Stati Uniti e Messico, ora Porto Rico, altra corazzata mondiale, e l’approdo alle semifinali del Classic superando quei quarti che, sinora, avevano sempre rappresentato le colonne d’Ercole per gli azzurri.

E ora? Martedì 17 marzo a Miami ci sarà la sfida in semifinale contro il Venezuela. Nella notte italiana, la compagine sudamericana si è imposta contro una corazzata come il Giappone, spuntandola sullo score di 8-5. Sarà, quindi, una sfida che non si prevedeva alla vigilia e gli azzurri avranno la loro chance per battere i venezuelani e continuare nel sogno.

Come seguire la semifinale? La partita si giocherà nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 quando, in Italia, sarà l’1:00 di notte. Sarà possibile seguire il match su un canale Rai ancora da definire e su Sky Sport Max (206), con possibilità di integrazioni di programmazione. Diretta streaming su RaiPlay, SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

ITALIA-VENEZUELA WORLD BASEBALL CLASSIC 2026

Martedì 17 marzo

Ore 1:00 Italia-Venezuela – Diretta tv su Rai (da definire) e Sky Sport Max.

PROGRAMMA WORLD BASEBALL CLASSIC 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai (da definire), Sky Sport Max (206)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, Now

Diretta testuale: OA Sport