World Baseball Classic 2026, il Venezuela rimonta il Giappone di Ohtani e sfiderà l’Italia in semifinale

Arriva una notizia importante al World Baseball Classic 2026. Nella notte italiana infatti il Venezula in rimonta ha battuto la corazzata del Giappone e lancerà quindi il guanto di sfida all’Italia in semifinale dopo aver battuto i nipponici per 5-8 raddrizzando una partita che si era non poco complicata.

I sudamericani hanno cominciato bene la disputa, mettendo a referto un sigillo già nel primo inning per merito di un fuoricampo di Ronald Acuna. Ma la gioia dura poco perché, una volta passati in attacco, gli asiatici ripristinano istantaneamente gli equilibri con un altro homers firmato dalla leggenda Ohtani.

I venezuelani non ci stanno e, già nella seconda ripresa, avanzano ancora di un’unità con un doppio di Torres. Colpo che sarà il preludio di un terzo round molto favorevole ai giocatori del Sol Levante, abili a segnare ben quattro timbri al terzo affidandosi prima ad un doppio di Sato e, successivamente, ad un fuoricampo di Morishita che vale il provvisorio 5-2.

Sarà da questo momento in poi che gli avversari cambieranno definitivamente passo affidandosi ad un homers da due punti di Garcia al quinto e di un altro fuoricampo, sempre da due, siglato da Abreu al settimo con cui concretizzano il sorpasso. A mettere la ciliegina sulla torta ci penserà quindi al penultimo atto Tovar con una stole base che mette nel tabellone il punto dell’8-5 finale.

In virtù di quanto successo il Venezuela, così come la Repubblica Domenicana, hanno staccato il biglietto per i Giochi di Los Angeles 2028. La semifinale con l’Italia si giocherà all’1:00 di martedì 17 marzo.