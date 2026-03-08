Classifica World Baseball Classic 2026: l’Italia aggancia gli USA prima delle partite decisive

L’Italia ha conquistato la seconda vittoria consecutiva al World Baseball Classic, il massimo torneo internazionale riservato al batti e corri: dopo il dominio inscenato ieri sera contro il Brasile, gli azzurri hanno sudato per nove inning contro la Gran Bretagna, riuscendo a imporsi per 7-4 rischiando la beffa nelle fasi conclusive di un incontro rivelatosi particolarmente equilibrato e avvincente.

La nostra Nazionale ha agganciato gli USA al comando del gruppo B a punteggio pieno, mentre alle spalle della coppia di testa si trova il Messico, che all’esordio ha regolato i britannici e domani incrocerà il Brasile con il chiaro obiettivo di formare un terzetto al comando. Questa è la situazione alla vigilia delle partite decisive che promuoveranno le prime due classificate ai quarti di finale.

Lo scontro diretto tra Italia e USA (in programma mercoledì 11 marzo) e poi i doppi incroci della nostra Nazionale e degli americani contro il Messico stileranno la graduatoria definitiva del raggruppamento: i vice campioni d’Europa avranno bisogno di almeno un’altra vittoria per sperare di proseguire la propria avventura nella competizione.

CLASSIFICA GRUPPO B WORLD BASEBALL CLASSIC

1. USA 2 vittorie (24-6 run)

2. Italia 2 vittorie (15-4 run)

3. Messico 1 vittoria (8-2 run)*

4. Gran Bretagna 0 vittorie (7-24 run)

5. Brasile 0 vittorie (5-23 rune)*

*= 1 partita in meno.