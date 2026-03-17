Italia-Senegal oggi, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026: orario, tv, programma, streaming

Italia-Senegal è un confronto che vale più per il ranking FIBA, almeno per le azzurre. Le qualificazioni ai Mondiali 2026, in quel di San Juan, hanno già certificato il passaggio del turno per la squadra di Andrea Capobianco. Per il Senegal, invece, le cose sono diverse, e di parecchio.

La squadra africana, infatti, con una vittoria può ancora sperare di andare in Germania, ma deve anche assicurarsi che la Nuova Zelanda batta Porto Rico. In ogni caso, un successo serve alle azzurre al fine di avere un passo in più da poter effettuare nel ranking FIBA. Un fatto che, per quanto riguarda il futuro sorteggio del 21 aprile, potrebbe avere degli effetti non indifferenti. Intanto ci sono questi ultimi 40 minuti azzurri a San Juan da vivere.

Il confronto tra Italia e Senegal si giocherà oggi alle ore 19:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su RaiSport e Sky Sport Basket (205) e in diretta streaming su RaiPlay, SkyGo, Now e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA ITALIA-SENEGAL BASKET FEMMINILE OGGI

Martedì 17 marzo

Ore 19:00 Italia-Senegal a San Juan, Porto Rico – Diretta tv su RaiSport e Sky Sport Basket (205)

PROGRAMMA ITALIA-SENEGAL QUALIFICAZIONI MONDIALI BASKET FEMMINILE 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport, Sky Sport Basket (205)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, Now, DAZN

Diretta testuale: OA Sport