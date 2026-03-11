Italia-Porto Rico oggi in tv, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026: orario, programma, streaming

Ci siamo: inizia il Premondiale di San Juan per l’Italia. Qualificazioni ai Mondiali 2026 al via in tre continenti, per le azzurre di Andrea Capobianco è in programma il debutto questa notte nelle lande d’America. E accadrà proprio contro Porto Rico, alle 2:00 di un tempo che va tra il mercoledì e il giovedì.

La prospettiva è di quelle da brividi: riportare l’Italia ai Mondiali dopo 32 anni dall’ultima volta. Tanti, troppi, due intere generazioni di giocatrici che si sono succedute (e finì con una sfortuna enorme). In sostanza, tantissime grandi del nostro basket il viaggio iridato mai l’hanno vissuto. E ci si è andati vicini nel 2017, quando di fatto un fischio assurdo contro Zandalasini e una tripla di Raffaella Masciadri che uscì con diabolica sfortuna furono di negazione al sogno iridato. C’era già Capobianco sulla panchina: sembra quasi un cerchio che vuole chiudersi per il coach. Che, c’è da giurarci, sta però soltanto pensando a una cosa: al presente. E a un’Italia che accanto a Zanda ha fatto crescere un grande movimento.

Il match tra Italia e Porto Rico che apre il torneo B delle qualificazioni ai Mondiali di Germania 2026 si giocherà questa notte, quando da noi sarà già giovedì 12, a partire dalle ore 1:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su RaiSport (in chiaro), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Basket (205) e in diretta streaming, su RaiPlay, SkyGo, Now e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

