LIVE Italia-Polonia, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: vincere per continuare a sognare

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Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE dell’ottavo incontro del round robin dei Mondiali 2026 di curling maschile in programma a Ogden negli USA tra Italia e Polonia. L’Italia torna sul ghiaccio di Ogden Ice Sheet per affrontare la Polonia nell’ottavo incontro del round robin dei Mondiali 2026 di curling maschile, in programma martedì 31 marzo alle 22.00 italiane. Una sfida che, sulla carta, rappresenta un’occasione importante per gli azzurri, chiamati a consolidare quanto di buono costruito nella prima parte del torneo.

Il cammino dell’Italia ha infatti preso forma dopo un avvio complicato. La sconfitta contro il Canada all’esordio e quella contro la Svezia avevano messo in salita il percorso, ma la reazione contro la Cina ha riacceso le ambizioni del gruppo. Da quel momento la squadra guidata dal giovane Stefano Spiller ha mostrato segnali di crescita, riuscendo a restare agganciata al gruppo delle inseguitrici e mantenendo vive le possibilità di accesso alla fase a eliminazione diretta. In un torneo caratterizzato da grande equilibrio alle spalle delle prime della classe, ogni partita può diventare decisiva. Per questo motivo il confronto con la Polonia assume un peso specifico notevole: una vittoria permetterebbe agli azzurri di rafforzare la propria posizione in classifica, avvicinandosi ulteriormente alla zona playoff e affrontando con maggiore serenità gli ultimi impegni del round robin.

L’Italia si presenta a questo appuntamento con una formazione rinnovata ma sempre competitiva. L’assenza dello storico skip Joel Retornaz ha aperto una nuova fase, affidata proprio a Spiller, giovane talento già protagonista a livello giovanile. Accanto a lui, l’esperienza di Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Alberto Pimpini rappresenta una garanzia in termini di equilibrio e gestione dei momenti chiave.

Di fronte ci sarà una squadra alla sua prima partecipazione assoluta ai Mondiali, la Polonia, che ha già dimostrato di poter competere nonostante lo status di debuttante. Il bilancio fin qui racconta di una formazione capace di alternare buone prestazioni a passaggi più complicati, ma comunque in grado di restare in partita contro avversari di livello. Il quartetto polacco è guidato dallo skip Konrad Stych, affiancato da Krzysztof Domin, Marcin Cieminski e Bartosz Lobaza. Si tratta di un gruppo esperto, con atleti maturi e abituati a giocare insieme, caratteristica che può rappresentare un fattore importante in una disciplina dove l’intesa è fondamentale.

Nonostante alcune sconfitte pesanti, la Polonia ha mostrato sprazzi di buon curling e una discreta solidità, elementi che la rendono una squadra da non sottovalutare. Proprio l’assenza di pressione potrebbe permettere ai polacchi di affrontare la partita con maggiore libertà, cercando di mettere in difficoltà gli azzurri soprattutto nella gestione degli end.

Per l’Italia sarà fondamentale approcciare la sfida con la giusta concentrazione, evitando cali di tensione. In tornei come questo, infatti, le partite contro le squadre sulla carta meno accreditate possono nascondere insidie, soprattutto quando la posta in palio inizia a farsi pesante. La qualità del gioco azzurro, già emersa nelle ultime uscite, rappresenta un punto di forza evidente, ma sarà decisiva la capacità di mantenere continuità nell’arco dell’intero match. La gestione del martello e la precisione nelle ultime stone potrebbero fare la differenza in un confronto che, pur partendo con un pronostico favorevole all’Italia, richiede attenzione e solidità.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dell’ottavo incontro del round robin dei Mondiali 2026 di curling maschile in programma a Ogden negli USA tra Italia e Polonia: cronaca in tempo reale, end dopo end, stone dopo stone, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 22.00. Buon divertimento a tutti.