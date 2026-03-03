Rugby, Sei Nazioni: Inghilterra, ci saranno tante novità contro l’Italia

L’Inghilterra si prepara a voltare pagina in vista della sfida del Sei Nazioni 2026 contro l’Italia, in programma allo Stadio Olimpico di Roma. Dopo il pesante 42-21 subito contro l’Irlanda, il ct Steve Borthwick sembra intenzionato a rivoluzionare completamente la linea dei trequarti, deciso a dare un segnale forte dopo una prestazione giudicata insufficiente. Secondo le indiscrezioni della stampa inglese, l’unico superstite potrebbe essere Tommy Freeman, pronto però a cambiare ruolo e a spostarsi dall’ala al centro, segno evidente della volontà di ridisegnare assetti ed equilibri offensivi.

A pesare sulle scelte del commissario tecnico sono anche le assenze per infortunio: il centro Ollie Lawrence, alle prese con un problema al ginocchio, non ha recuperato in tempo ed è stato escluso dalla lista dei 36 convocati, mentre il mediano di mischia Alex Mitchell resterà fuori per diverse settimane a causa di un infortunio muscolare. In cabina di regia si va verso il tandem formato da Fin Smith all’apertura e Ben Spencer numero nove, con George Ford che rischia addirittura l’esclusione dalla rosa. Sulla trequarti, oltre allo spostamento di Freeman in maglia numero 13, scalda i motori Seb Atkinson, profilo fisico e dinamico che garantirebbe avanzamento e solidità, mentre sulle ali si candidano Cadan Murley e Tom Roebuck, con l’obiettivo di aumentare pressione e lavoro senza palla.

Resta aperto il ballottaggio per il ruolo di estremo: Freddie Steward, fin qui punto fermo nel gioco aereo caro a Borthwick, potrebbe lasciare spazio a una soluzione più creativa come Marcus Smith, che offrirebbe un secondo playmaker alle spalle della mediana. Un’eventuale scelta in questa direzione segnerebbe un cambio di filosofia, privilegiando imprevedibilità e distribuzione rispetto alla sola sicurezza sotto le palle alte. In un momento delicato del torneo, l’Inghilterra cerca risposte. forti e una prestazione convincente contro l’Italia diventa cruciale per rilanciare ambizioni e credibilità internazionale.

INGHILTERRA – convocati

Avanti: Ollie Chessum (Leicester Tigers) Arthur Clark (Gloucester Rugby), Alex Coles (Northampton Saints), Luke Cowan-Dickie (Sale Sharks), Chandler Cunningham-South (Harlequins), Tom Curry (Sale Sharks), Theo Dan (Saracens), Trevor Davison (Northampton Saints), Ben Earl (Saracens), Ellis Genge (Bristol Bears), Jamie George (Saracens), Joe Heyes (Leicester Tigers), Maro Itoje (Saracens), Emmanuel Iyogun (Northampton Saints), Jack Kenningham (Harlequins), George Kloska (Bristol Bears), Guy Pepper (Bath Rugby), Henry Pollock (Northampton Saints), Bevan Rodd (Sale Sharks), Sam Underhill (Bath Rugby)

Trequarti: Henry Arundell (Bath Rugby), Seb Atkinson (Gloucester Rugby), Elliot Daly (Saracens), Fraser Dingwall (Northampton Saints), George Ford (Sale Sharks), Tommy Freeman (Northampton Saints), George Furbank (Northampton Saints), Cadan Murley (Harlequins), Raffi Quirke (Sale Sharks), Tom Roebuck (Sale Sharks), Henry Slade (Exeter Chiefs), Marcus Smith (Harlequins), Fin Smith (Northampton Saints), Ben Spencer (Bath Rugby), Freddie Steward (Leicester Tigers), Jack van Poortvliet (Leicester Tigers)