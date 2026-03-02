Rugby
Rugby, Colorno si ritira dalla Serie A Élite: riscritta la classifica del campionato
Il Rugby Colorno 1975 si ritira dalla Serie A Élite Maschile 2025-2026: la crisi del club emiliano porta alla rinuncia a disputare le ultime 7 giornate del massimo campionato italiano, con conseguente riscrittura della classifica, dalla quale vengono depennati i punti conquistati finora contro la squadra esclusa dalla graduatoria.
Il comunicato stampa della FIR: “La Federazione Italiana Rugby ha preso atto della rinuncia della Società Rugby Colorno 1975 a partecipare al Campionato Italiano di Serie A Élite Maschile 2025/26. Conseguentemente alla rinuncia della Società Rugby Colorno 1975, il Giudice Sportivo Nazionale – sulla base dei regolamenti vigenti – ha disposto l’adeguamento della classifica del massimo campionato nazionale maschile“.
In classifica Petrarca e Valorugby, che avevano già affrontato due volte il Colorno, perdono 10 punti: passa al comando il Rovigo, che però dovrà osservare un turno di riposo. Il Viadana sale al terzo posto in coabitazione con il club patavino, ma a sua volta dovrà riposare.
SERIE A ELITE MASCHILE RUGBY 2025-2026
La nuova classifica dopo il ritiro di Colorno:
Femi-CZ Rovigo Delta 38
Valorugby Emilia* 37
Petrarca Rugby* 35
Rugby Viadana 1970 35
Fiamme Oro Rugby 32
Mogliano Veneto Rugby 19
Rugby Vicenza 2025 15
Sitav Lyons 9
Biella RC 8
* = una partita in meno