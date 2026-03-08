Italia-Gran Bretagna oggi, World Baseball Classic 2026: orario, tv, programma, streaming

L’appetito vien mangiando. Oggi, domenica 8 marzo, si gioca Italia-Gran Bretagna, secondo impegno della Nazionale azzurra valido per il World Baseball Classic 2026. Sfida importante per gli uomini di Francisco Cervelli, forgiati dalla convincente vittoria nel match inaugurale, dove hanno batto il Brasile per 8-0.

Stavolta però la musica sarà diversa, considerato che quella contro i britannici sarà una partita in cui i nostri ragazzi fronteggeranno una serie di avversari solitamente in forza al Campionato MLB. La squadra d’oltremanica è reduce dal debutto concluso con una sconfitta, rimediata contro la corazzata degli Stati Uniti, passata per 2-8. Bisognerà essere quindi particolarmente concentrati per contenere la furia agonistica dei rivali.

Il World Baseball Classic 2026 vedrà Italia-Gran Bretagna giocarsi domenica 8 alle ore 18:00. Sarà possibile seguire il match in diretta tv su Sky Sport Max (canale 206) e in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ITALIA-GRAN BRETAGNA WORLD BASEBALL CLASSIC 2026

Girone B (Houston, USA)

Domenica 8 marzo

Ore 18:00 Italia-Gran Bretagna – Diretta tv su Sky Sport Max (canale 206)

Diretta tv: Sky Sport Max (canale 206)

Diretta streaming: SkyGo, Now (partite Italia e fasi finali)

Diretta testuale: OA Sport (partite Italia)