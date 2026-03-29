Italia-Germania oggi, Mondiali curling 2026: orario, tv, programma, streaming

Oggi domenica 29 marzo (ore 17.00) l’Italia affronterà la Germania ai Mondiali 2026 di curling maschile: dopo aver perso contro il Canada nell’incontro d’apertura sul ghiaccio di Ogden (USA) e aver incrociato Svezia e Cina nella seconda giornata di gare, la nostra Nazionale tornerà in scena per incrociare i tedeschi in quello che potrebbero essere uno scontro diretto di fondamentale importanza per continuare a sperare nella qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

Lo skip Stefano Spiller, il third Amos Mosaner, il second Sebastiano Arman, il vice e lead Alberto Pimpini dovranno vedersela con il quartetto teutonico guidato da Marc Muskatewitz. Sarà importante vincere, per rilanciarsi nella rincorsa ai primi sei posti della classifica generale e per prepararsi al meglio in vista dei successivi impegni contro la Scozia e la Svizzera.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Germania, incontro valido per il round robin dei Mondiali 2026 di curling maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su The Curling Channel e sarà garantita la diretta live testuale su OA Sport, non è prevista una diretta televisiva. Gli orari sono italiani (da oggi Ogden sono otto ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-GERMANIA MONDIALI CURLING OGGI

Domenica 29 marzo

Ore 17.00 Italia vs Germania

PROGRAMMA ITALIA-GERMANIA MONDIALI CURLING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.