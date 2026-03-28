Italia-Svezia e Italia-Cina oggi, Mondiali curling 2026: orario, tv, programma, streaming

Oggi sabato 28 marzo (ore 16.00) l’Italia disputerà la seconda partita Mondiali 2026 di curling maschile: dopo aver affrontato il Canada nell’incontro d’apertura sul ghiaccio di Ogden (USA), la nostra Nazionale dovrà fare i conti con la formidabile Svezia del fenomeno assoluto Niklas Edin, grande deluso delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e che insegue una pronta reazione nella rassegna iridata che chiude questa intensa stagione.

A guidare il quartetto azzurro sarà il 20enne Stefano Spiller, già Campione del Mondo juniores e promosso a skip della squadra maggiore in assenza del veterano Joel Retornaz. Il giovane talento del movimento tricolore sarà affiancato dagli esperti compagni Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Alberto Pimpini. Dopo l’incrocio con gli scandinavi, l’Italia osserverà qualche ora di riposto e poi tornerà in scena domenica 29 marzo (ore 03.00 italiane, considerando già l’ora legale) per sfidare la Cina.

Si tratta di due sfide di fondamentale importanza per coltivare le speranze di qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Svezia e Italia-Cina, incontro valido per il round robin dei Mondiali 2026 di curling maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su The Curling Channel, non è prevista una diretta televisiva. Gli orari sono italiani (a Ogden sono sette ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA MONDIALI CURLING OGGI

Sabato 28 marzo

Ore 16.00 Italia vs Svezia

Domenica 29 marzo

Ore 03.00 Italia vs Cina

PROGRAMMA ITALIA MONDIALI CURLING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport per Italia-Svezia.