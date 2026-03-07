Italia-Brasile oggi, World Baseball Classic 2026: orario, tv, programma, streaming

Finalmente ci siamo. Oggi, sabato 7 marzo, si gioca Italia-Brasile, partita che segna l’esordio degli azzurri al World Baseball Classic 2026. Il confronto, al via alle ore 19:00 italiane dal campo di Houtson, sarà molto importante, in quanto vede la compagine tricolore partire da favorita. Anche se nulla può essere dato per scontato in un contesto come questo.

Nello specifico gli uomini di Francisco Cervelli ritroveranno una vecchia conoscenza, Tiago da Silva, il quale dopo ben tre edizioni in azzurro ha deciso di giocare tra le fila della formazione verdeoro, quindi per la sua madrepatria. I nostri ragazzi, reduci da una preparazione positiva, si affideranno a Samuel Aldegheri, primo giocatore nato nello stivale a salire sul monte nel Campionato MLB con il Los Angeles Angels. Sarà assente invece Giaconino Lasarcina, out per un risentimento al polso sinistro.

Il World Baseball Classic 2026 vedrà Italia-Brasile giocarsi sabato 7 alle ore 19:00. Sarà possibile seguire il match in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211) e in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ITALIA-BRASILE WORLD BASEBALL CLASSIC 2026

Girone B (Houston, USA)

Sabato 7 marzo

Ore 19:00 Italia-Brasile – Diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211)

PROGRAMMA WORLD BASEBALL CLASSIC 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Mix (canale 211)

Diretta streaming: SkyGo, Now (partite Italia e fasi finali)

Diretta testuale: OA Sport (partite Italia)