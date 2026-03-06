Dove vedere in tv Italia-Brasile, World Baseball Classic 2026: orario, programma, streaming

Sempre più vicino il debutto dell’Italia al World Baseball Classic 2026. Prima squadra ad affrontare gli azzurri, com’è noto, sarà quella del Brasile, in un confronto che non è esattamente un classico, ma che lascia comunque tante porte aperte sotto tanti punti di vista. Uno di questi, chiaramente, si lega, o legherebbe a Tiago da Silva.

Si lega, perché dopo tre Classic con l’Italia da Silva ha deciso di giocare quello per la sua madrepatria, una volta nella vita. Si legherebbe, perché a lanciare non è destinato a esserci lui. Per l’Italia, invece, già deciso il nome: Samuel Aldegheri, il primo nato e cresciuto nel nostro Paese ad avere l’onore di salire sul monte in MLB con i Los Angeles Angels. Va detto in modo chiaro: gli azzurri questo incontro lo approcciano da favoriti, se non altro perché i verdeoro sono gli unici privi di star MLB nella loro formazione.

Il World Baseball Classic 2026 vedrà Italia-Brasile giocarsi sabato 7 alle ore 19:00. Sarà possibile seguire il match in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211) e in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

