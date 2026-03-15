IndyCar, Kirkwood scavalca Palou e trionfa ad Arlington

Kyle Kirkwood scavalca Alex Palou nel finale e vince di forza la prima edizione del GP di Arlington, terzo round della NTT IndyCar Series 2026. Sesto acuto in carriera per il portacolori di Andretti, semplicemente superiore a tutti nell’ultima e decisiva parte dell’evento texano.

Lo svedese Marcus Ericsson (Andretti #28) ha tenuto la prima pole in carriera nelle prime fasi dell’evento texano difendendosi alla perfezione dallo spagnolo Alex Palou (Chip Ganassi Racing #10) e australiano Will Power (Andretti #26).

L’ex pilota di F1 ha ceduto il primato al campione in carica nel corso del 17mo giro in occasione del primo pit stop. Un problema con una gomma ha permesso al #10 di Ganassi di scavalcare l’avversario, abile nella prima parte della competizione a controllare la monoposto del catalano.

Power è stato l’ultimo dei migliori a fermarsi con il chiaro intento di effettuare una sosta in meno a fine gara, mentre nelle retrovie è da segnalare la strategia alternativa da parte di Scott Dixon. Il #9 di Ganassi ha ‘smarcato’ nei primi 20 giri i due stint obbligatori con le gomme più morbide provando a sorprendere gli avversari.

Senza caution la strategia è diventata importante e Power è riuscito nell’intento di effettuare una sosta in meno a tutti gli altri. L’australiano è tornato in pit road a 25 giri dalla fine e successivamente ha provato a distanza ad impensierire Palou.

Lo spagnolo, oltre a controllare la Honda #26, ha dovuto difendersi dal ritorno di Kyle Kirwood. L’americano, al volante dell’auto #27 di Andretti, ha scavalcato Ericsson nella fase centrale della manifestazione, il 27enne ha quindi cercato di recuperare sul portacolori di Chip Ganassi Racing.

L’ultimo pit, effettuato sempre in regime di green flag, ha permesso a Palou e Kirkwood di restare virtualmente in prima e seconda piazza con un piccolo margine nei confronti dell’ex campione Power.

Il finale è stato più che mai entusiasmante con un sontuoso sorpasso da parte di Kirkwood ai danni di Palou. Lo statunitense ha superato la Honda #10 all’ultima curva, lo spagnolo non è riuscito a contrastare l’assalto del nativo di Jupiter.

Una caution nel finale per un incidente di Christian Rasmussen (Ed Carpenter Racing #20) non ha cambiato le carte in tavola. In GP di Arlington è finito in regime di yellow flag, la corsa è stata infatti nuovamente neutralizzata nel corso dell’ultimo giro per un contatto tra Romain Grosjean (Dale Coyne Racing #18) e Nolan Siegel (McLaren #6).

Il #27 ottiene la leadership in campionato e la sesta affermazione in carriera confermandosi come uno dei migliori all’intero dei tracciati non permanenti. Palou ha completato secondo precedendo Power, Ericsson e la McLaren #5 di Pato O’Ward. Andretti ha saputo inserire ben tre auto nelle prime cinque posizioni, di fatto solamente Ganassi e McLaren hanno saputo fronteggiare la storica realtà di Indianapolis.

Pausa per la NTT IndyCar Series dopo tre corse consecutive. Prossimo round a fine mese al Barber Motorsport Park in Alabama.

CLASSIFICA GP ARLINGTON NTT INDYCAR SERIES

27 RUN Kyle Kirkwood Andretti Global 70 P 38 1:56.382 84.446 1:34.013 104.539 3

10 RUN Alex Palou Chip Ganassi Racing 70 P 39 0.314 0.314 1:56.015 84.713 1:34.509 103.99 3

26 RUN Will Power Andretti Global 70 P 110 3.586 3.272 1:58.669 82.818 1:34.633 103.854 2

28 RUN Marcus Ericsson Andretti Global 70 P 40 4.913 1.327 1:59.565 82.198 1:34.581 103.91 3

5 RUN Pato O’Ward Arrow McLaren 70 P 21 5.934 1.021 1:59.887 81.977 1:34.799 103.672 3

60 RUN Felix Rosenqvist Meyer Shank Racing 70 P 22 6.605 0.671 2:00.200 81.764 1:34.962 103.494 3

12 RUN David Malukas Team Penske 70 P 43 7.448 0.843 2:00.839 81.331 1:34.650 103.835 3

7 RUN Christian Lundgaard Arrow McLaren 70 P 36 8.750 1.302 2:01.583 80.834 1:34.833 103.635 3

9 RUN Scott Dixon Chip Ganassi Racing 70 O 8 9.832 1.081 2:02.470 80.248 1:33.990 104.564 4

20 RUN Alexander Rossi Ed Carpenter Racing 70 P 11 10.708 0.876 2:02.891 79.973 1:35.866 102.518 3

66 RUN Marcus Armstrong Meyer Shank Racing 70 P 14 12.489 1.781 2:04.220 79.118 1:34.804 103.667 4

3 RUN Scott McLaughlin Team Penske 70 P 18 13.889 1.401 2:05.345 78.408 1:35.232 103.201 3

4 RUN Caio Collet A.J. Foyt Enterprises 70 P 28 14.743 0.854 2:05.715 78.177 1:34.810 103.66 3

45 RUN Louis Foster Rahal Letterman Lanigan Racing 70 O 19 16.203 1.460 2:06.735 77.548 1:34.740 103.737 3

76 RUN Rinus VeeKay Juncos Racing 70 P 22 16.868 0.664 2:07.018 77.375 1:35.109 103.334 3

2 RUN Josef Newgarden Team Penske 70 O 16 18.754 1.886 2:08.355 76.569 1:34.781 103.692 3

19 RUN Dennis Hauger Dale Coyne Racing 70 P 78 21.293 2.539 2:10.286 75.434 1:35.798 102.591 3

14 RUN Santino Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 70 P 38 22.289 0.996 2:10.762 75