In che girone dei Mondiali sarebbe l’Italia in caso di qualificazione ai Mondiali 2026? Già definite le avversarie

Nonostante le qualificazioni siano ancora in corso, con gli ultimi 6 pass che verranno assegnati tra la serata e la notte italiana, sono già stati sorteggiati i gironi dei Mondiali 2026 di calcio, che si svolgeranno tra Stati Uniti, Canada e Messico dall’11 giugno al 19 luglio.

In caso di successo questa sera in casa della Bosnia Erzegovina, infatti, l’Italia si qualificherebbe per i Mondiali 2026 di calcio, sapendo già di venire inserita nel Girone B, dove andrebbe ad affrontare il Canada, inserito tra le teste di serie in quanto padrone di casa, la Svizzera, in seconda fascia nel sorteggio, ed il Qatar, nella terza urna.

La vincitrice del Percorso UEFA A, ovvero chi la spunterà tra Bosnia Erzegovina ed Italia, in sede di sorteggio era stata inserita, come tutte le altre squadre qualificate attraverso i play-off, nella quarta urna: in caso di qualificazione gli azzurri avrebbero una strada che sembra non troppo ostica verso la seconda fase.

In ciascuno dei 12 gironi, infatti, le prime due avranno accesso diretto ai sedicesimi, mentre ci sarà spazio alla seconda fase per sole 8 delle 12 terze classificate, che porteranno il totale a 32: il confronto verterà sui punti conquistati, ed a seguire su differenza reti e gol segnati.

MONDIALI CALCIO 2026

Girone B

Canada

Svizzera

Qatar

Vincente Bosnia Erzegovina-Italia