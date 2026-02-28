Atletica, Iapichino vince agli Assoluti. Fortunato record del mondo, Succo da favola, Simonelli da rivedere

Al PalaCasali di Ancona è andata in scena la prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti indoor di atletica dopo l’antipasto di ieri pomeriggio condito dal successo di Leonardo Fabbri nel getto del peso. Francesco Fortunato ha firmato il nuovo record mondiale dei 5000 metri di marcia (17:54.48), mentre Antonella Palmisano ha vinto in solitaria i 3000 metri di marcia senza forzare più di tanto. Larissa Iapichino si è imposta nel salto in lungo con la solida misura di 6.78 metri, senza però strabiliare e non convincendo completamente in fase di rincorsa.

Alessia Succo ha timbrato il record italiano allieve sui 60 ostacoli con barriere da 84 cm e si è fermata a tre centesimi dal record mondiale per minorenni, esprimendosi in 8.08 alle spalle di Elisa Di Lazzaro e Giada Carmassi (8.06). I 1500 metri sono stati vinti da Ludovica Cavalli (4:38.22) e Federico Riva (3:59.34), Lorenzo Simonelli non ha convinto sui 60 ostacoli (7.60), Simone Bertelli ha prevalso nel salto con l’asta (5.63 metri), mentre il salto in lungo porta la firma di Gabriele Chilà con 8.00 metri. Domani la grande conclusione, l’atleta più attesa sarà Zaynab Dosso, dopo essere scesa sotto i sette secondi sui 60 metri.

RISULTATI CAMPIONATI ITALIANI OGGI

5000 METRI DI MARCIA (MASCHILE) – Francesco Fortunato ha siglato il record del mondo, sperando che venga effettivamente ratificato e che non ci siano sgradite sorprese al momento della ratifica come dodici mesi fa. Il 31enne pugliese ha imposto il proprio ritmo fin dalle battute iniziali e ha fatto il vuoto, tagliando il traguardo in 17:54.48 e migliorando di un secondo il crono siglato lo scorso anno sempre nel capoluogo marchigiano. Il podio di questa specialità su distanza spuria è stato completato da Gianluca Picchiottino (18:22.77) e Riccardo Orsoni (18:32.38). Clicca qui per la cronaca della gara.

SALTO IN LUNGO (FEMMINILE) – Larissa Iapichino si è imposta con la misura di 6.78 metri piazzata al secondo tentativo, apice di una serie in cui è parsa meno brillante del solito nella fase di rincorsa e in cui la velocità prima dello stacco è sembrata migliorabile. Buona la chiusura della gara con un 6.71 di sostanza, da annotare anche il 6.59 del quarto tentativo. Secondo posto per la classe 2002 Arianna Battistella (6.47 metri), terza piazza per Ottavia Cestonaro (6.30). Clicca qui per la cronaca della gara.

60 OSTACOLI (FEMMINILE) – Elisa Di Lazzaro emerge brillantemente nel finale e batte per millesimi Giada Carmassi (8.06 per entrambi, dopo che la friulana si era espressa in 8.01 nel turno preliminare). La notizia del giorno è la superba prestazione di Alessia Succo, classe 2009 che ha corso in 8.08: record italiano allieve e juniores con le barriere da 84 cm, ad appena tre centesimi dal record mondiale per minorenni con questo tipo di ostacoli. Clicca qui per la cronaca della gara.

60 OSTACOLI (MASCHILE) – Lorenzo Simonelli ha conquistato il tricolore con una corsa molto muscolare e di forza, ma per il momento non si vede ancora il livello esibito nelle ultime due stagioni. Il Campione d’Europa dei 110 ostacoli si è espresso in 7.60 senza convincere completamente, alle sue spalle si sono piazzati Oliver Mulas (7.76) e Hassane Fofana (7.77).

3000 METRI DI MARCIA (FEMMINILE) – Antonella Palmisano è tornata ai Campionati Italiani in sala dopo sette anni e ha vinto con il crono di 11:56.74, staccando Sofia Fiorini quando mancavano quattro giri al termine. Buon debutto stagionale per la Campionessa Olimpica di Tokyo 2020, che si è fermata a un secondo dal personale su questa distanza spuria, assente nei grandi eventi internazionali. Alle sue spalle si segnalando due primati nazionali di categoria: Sofia Fiorini per le under 23 (seconda in 12:12.41) e Serena Di Fabio per le under 20 (terza in 12:31.40). Clicca qui per la cronaca della gara.

SALTO IN LUNGO (MASCHILE) – Gabriele Chilà riesce a toccare il muro simbolo della specialità: 8.00 metri, raggiunti al terzo tentativo (l’unico valido della sua serie). Affermazione con un riscontro tecnico sempre interessante nella gara priva di Mattia Furlani, Campione del Mondo fermato dall’influenza. Podio completato da Samuele Baldi (7.74) e Aldo Rocchi (7.70).

SALTO CON L’ASTA (MASCHILE) – Simone Bertelli entra in gara a 5.38 metri, supera la quota al primo tentativo e si assicura il titolo. Il tricolore viene impreziosito dal buon riscontro tecnico di 5.63 metri, valicati alla prima prova, poi commette tre errori a 5.71. Ampiamente distanziati Leonardo Scalon (5.08) e Vincenzo Vicerè (5.08).

1500 METRI (MASCHILE) – Pietro Arese ha provato ad attaccare a due giri dal termine, ma a metà dell’ultima tornata ha subito il sorpasso di Federico Riva, che si è imposto in 3:59.34 davanti al piemontese (3:59.81) e a Joao Bussotti Neves (4:01.41).

1500 METRI (FEMMINILE) – Bella volata vittoriosa di Ludovica Cavalli, che ha urlato di gioia sul traguardo con il tempo di 4:38.22, battendo Gaia Sabbatini (4:38.35) e Matilde Prati (4:39.19).

400 METRI (MASCHILE) – Turno preliminare in vista dell’atto conclusivo di domani: pole position provvisoria di Matteo Raimondi (47.16), che precede Francesco De Santis (47.21), Vanni Akwannor (47.21), Destiny Omodia (47.34) e Vladimir Aceti (47.34).

400 METRI (FEMMINILE) – Spazio alle batterie, domani si disputerà la finale. Eloisa Coiro si presenterà con miglior crono (52.16) davanti ad Ayomide Folorunso (52.38), Alessandra Bonora (52.86) e Alice Muraro (53.17).

PROVE MULTIPLE – Sveva Gerevini si è laureata Campionessa d’Italia di pentathlon con il punteggio di 4.449, seguita a distanza da Scilla Benussi (3.900) e Lucia Cantergiani (3.839). Dario Dester guida l’eptathlon dopo quattro prove con il riscontro di 3.411 punti, alle sue spalle Alberto Nonino (3.121) e Andrea Caiani (3.049).