Honda risponde alle accuse: “Discussioni con Aston Martin”. È già scontro interno sul motore

Approdando ai test con l’ambizione di aprire un nuovo ciclo tecnico vincente, l’Aston Martin si è invece ritrovata al centro di un acceso botta e risposta con il proprio motorista. Nel mirino, dopo le difficoltà emerse tra Barcellona e il Bahrain, è finita soprattutto Honda, accusata in modo più o meno esplicito di essere all’origine dei problemi di affidabilità e delle prestazioni inferiori alle attese. Una lettura che, però, da Tokyo respingono solo in parte, lasciando intravedere una frattura interna con la scuderia di Silverstone.

A prendere la parola sono stati i vertici di Honda HRC, la divisione sportiva della casa giapponese, nel corso di una conferenza stampa convocata per fare chiarezza. Il presidente Koji Watanabe non ha nascosto le difficoltà, ma ha anche sottolineato come le responsabilità siano condivise e come il dialogo con il team britannico sia tutt’altro che semplice: “Parlando in tutta franchezza – spiega il presidente Koji Watanabe a Motorsport.com – i test precampionato sono stati estremamente duri per noi. Non siamo stati in grado di raggiungere il livello di prestazioni che avevamo previsto ed è diventata evidente la presenza di un complesso set di problemi. Questi test erano una parte molto importante del processo in termini di visualizzazione dei problemi e adesso i nostri ingegneri e i nostri meccanici stanno lavorando giorno e notte, più a stretto contatto che mai con la squadra, in modo da permetterci di migliorare. Stiamo anche affrontando discussioni piuttosto franche con l’Aston Martin mentre lavoriamo duramente per trovare le soluzioni a questi problemi. La scalata è ripida ma di certo non ci tiriamo indietro da questa sfida“.

Parole che, se da un lato confermano le criticità tecniche, dall’altro rivelano un clima di tensione. Il riferimento a “discussioni piuttosto franche” con l’Aston Martin lascia intendere come l’integrazione tra la nuova power unit giapponese e il telaio inglese – incluso il cambio progettato in casa – non sia stata lineare. Un nodo tecnico che si è tradotto in vibrazioni anomale e in un’affidabilità precaria, fino al punto di limitare drasticamente il chilometraggio nell’ultima giornata di test in Bahrain.

Nel dettaglio è intervenuto anche il direttore esecutivo Ikuo Takeishi, che ha fornito un quadro più tecnico delle difficoltà riscontrate: “In Bahrain – aggiunge il direttore esecutivo – abbiamo osservato un livello anomalo di vibrazioni, che crediamo sia la causa principale dei danni al pacco batterie. Stiamo investigando la causa di queste vibrazioni, sia per quanto riguarda la power unit ma anche per quanto riguarda la macchina, e vogliamo prendere delle contromisure. Nello specifico, stiamo attualmente lavorando al banco prova di Sakura con il telaio, in modo da analizzare e studiare una soluzione contro le vibrazioni. Il pacco batterie si è danneggiato per un insieme di fattori che si sono presentati quando la macchina è scesa in pista“.

Un passaggio, quest’ultimo, che amplia il campo delle responsabilità: non solo la power unit, ma “anche la macchina“. Un chiarimento che suona come una risposta indiretta alle critiche arrivate dall’ambiente Aston Martin e che rafforza l’idea di una collaborazione ancora in fase di assestamento.

Takeishi ha poi ribadito l’impegno comune nel trovare una via d’uscita: “Stiamo lavorando con la squadra per risolvere questi problemi prima dell’inizio della stagione“. E, nonostante il quadro complesso, da Tokyo filtra un cauto ottimismo: “Ci sono alcuni problemi, ma sicuramente punteremo alla vittoria“.

Resta però la sensazione che, dietro le formule diplomatiche, si stia consumando un confronto acceso su responsabilità e scelte progettuali. La nuova alleanza tecnica tra Honda e Aston Martin, nata con l’obiettivo dichiarato di puntare al titolo, si trova già davanti alla sua prima, delicata prova di maturità.