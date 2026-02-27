F1, svolta FIA sul rapporto di compressione: anticipata la verifica a caldo

Svolta sul caso del rapporto di compressione? L’anticipazione porta la firma sempre di Motorsport Magazine. Stando a quanto riportato dalla testata citata, che aveva fatto esplodere il caso, la misurazione a caldo entrerà in vigore dal 1° giugno e non da agosto. La decisione dovrebbe essere ufficializzata a breve e poi ratificata dal Consiglio Mondiale della FIA.

Dal 2027, inoltre, verrà eliminata la verifica a temperatura ambiente prevista nella prima bozza del regolamento 2026. Una mossa che suona come una vittoria politica per Toto Wolff e per Mercedes, nonostante l’opposizione di Honda, Ferrari, Audi e Red Bull Powertrains. La Federazione chiuderebbe, in questo modo, una zona grigia che aveva alimentato polemiche per mesi su un vantaggio tecnico stimato in pochi cavalli.

Ma il vero tema potrebbe essere un altro: i carburanti. Come aveva osservato Giorgio Ascanelli, i motori si progettano in funzione delle benzine. E con gli e-fuel ancora in fase di definizione, la chimica potrebbe garantire guadagni ben più rilevanti del solo aumento del rapporto di compressione.

Nel nuovo equilibrio regolamentare sorridono Mercedes e i team clienti. Red Bull e Ferrari seguono strade diverse sul piano tecnico, mentre Audi appare promettente e Honda, in prospettiva Aston Martin, deve ancora risolvere diversi nodi. Vedremo, poi, in pista cosa succederà.