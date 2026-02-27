Le recenti parole di Stefano Domenicali, CEO della Formula 1, hanno invitato i tifosi e tutto il paddock ad aspettare prima di esprimere un giudizio definitivo sul nuovo regolamento tecnico, pensato per aumentare lo spettacolo in gara. Nella nuova puntata di Motor News, Beatrice Frangione e Luca Preti condividono il principio di prudenza indicato da Domenicali, ma evidenziano anche diversi aspetti critici che, al di là di quanto visto finora in pista, rendono difficile considerare queste nuove regole come pienamente positive. Tra strategie inedite, scelte obbligate e comportamenti sorprendenti nei test, il quadro che emerge è più complesso del previsto.