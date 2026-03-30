Hockey Pista
Hockey pista, i convocati dell’Italia per la Coppa delle Nazioni: le scelte di Bertolucci per il torneo di Montreux
Dopo il bronzo ottenuto agli Europei 2025 di Paredes, l’Italia dell’hockey su pista è pronta a tornare in campo nell’anno che porta ai Mondiali 2026 della disciplina.
L’appuntamento è quello con la Coppa delle Nazioni, torneo che si tiene a Montreux, in Svizzera, e che è arrivato alla sua 70esima edizione.
La nazionale azzurra farà parte della rassegna elvetica, insieme alla formazione padrona di casa, alla nazionale della Svizzera, all’Angola, all’Argentina, alla Francia, alla Spagna e al Portogallo: per un totale di 8 formazioni.
Il ct Alessandro Bertolucci ha reso note le convocazioni per l’evento. Squadra profondamente rinnovata, rispetto all’ultimo Europeo infatti non vi saranno: Cocco, Faccin, Gavioli, Ipinazar, Sgaria, al loro posto troveranno spazio Cardella, Cinquini e Piccoli, con infine Leonardo Diquigiovanni del Valdagno che sostituisce l’infortunato Andrea Borgo.
Di seguito l’elenco completo dei convocati, reparto per reparto, e il calendario dell’Italia per la Coppa delle Nazioni. Alessandro Verona e compagni, nella prima parte del loro cammino, se la vedranno contro l’Angola, il Montreux e l’Argentina.
Convocati Nazionale Italiana Senior Maschile
Portieri: Stefano Zampoli (Hockey Trissino), Mattia Verona (Ubroker Bassano)
Centro/Ala: Elia Cinquini (CGC Viareggio), Francesco Compagno (BCC Centropadana Lodi), Leonardo Diquigiovanni (Why Sport Valdagno), Alessandro Verona (Sporting CP)
Ala/Punta: Alberto Pozzato (Ubroker Bassano), Matteo Cardella (Ubroker Bassano), Andrea Malagoli (Hockey Trissino); Gioele Piccoli (Hockey Trissino)
Commissario Tecnico: Alessandro Bertolucci
70° COUPE DES NATIONS – MONTREUX (SVIZZERA)
Qualificazione – 1a Giornata – Mercoledì 1 Aprile 2026
h 15:00 – Gr.A – Angola x ITALIA
h 17:00 – Gr.A – Argentina x Montreux HC
h 19:00 – Gr.B – Svizzera x Portogallo
h 21:00 – Gr.B – Francia x Spagna
Qualificazione – 2a Giornata – Giovedì 2 Aprile 2026
h 15:00 – Gr.A – Argentina x Angola
h 17:00 – Gr.B – Svizzera x Spagna
h 19:00 – Gr.A – Italia x Montreux HC
h 21:00 – Gr.B – Portogallo x Francia
Qualificazione – 3a Giornata – Venerdì 3 Aprile 2026
h 15:00 – Gr.B – Francia x Svizzera
h 17:00 – Gr.A – Montreux HC x Angola
h 19:00 – Gr.A – Italia x Argentina
h 21:00 – Gr.B – Spagna x Portogallo
Semifinali – Sabato 4 Aprile 2026
h 14:00 – Class.5/8 posto #1- 3° Gr.B x 4° Gr.A
h 16:30 – Class.5/8 posto #2 – 3° Gr.A x 4° Gr.B
h 19:00 – Semifinale #1 – 1° Gr.B x 2° Gr.A
h 21:30 – Semifinale #2 – 2° Gr.B x 1° Gr.A
Finali – Domenica 5 Aprile 2026
h 14:00 – Finale 7°-8° posto – Perdente Class.5/8 posto #1 x Perdente Class.5/8 posto #2
h 16:30 – Finale 5°-6° posto – Vincente Class.5/8 posto #1 x Vincente Class.5/8 posto #2
h 19:00 – Finale 3°-4° posto – Perdente Semifinale #1 x Perdente Semifinale #2
h 21:30 – Finale 1°-2° posto – Vincente Semifinale #1 x Vincente Semifinale #2