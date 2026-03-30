Hockey pista, i convocati dell’Italia per la Coppa delle Nazioni: le scelte di Bertolucci per il torneo di Montreux

Dopo il bronzo ottenuto agli Europei 2025 di Paredes, l’Italia dell’hockey su pista è pronta a tornare in campo nell’anno che porta ai Mondiali 2026 della disciplina.

L’appuntamento è quello con la Coppa delle Nazioni, torneo che si tiene a Montreux, in Svizzera, e che è arrivato alla sua 70esima edizione.

La nazionale azzurra farà parte della rassegna elvetica, insieme alla formazione padrona di casa, alla nazionale della Svizzera, all’Angola, all’Argentina, alla Francia, alla Spagna e al Portogallo: per un totale di 8 formazioni.

Il ct Alessandro Bertolucci ha reso note le convocazioni per l’evento. Squadra profondamente rinnovata, rispetto all’ultimo Europeo infatti non vi saranno: Cocco, Faccin, Gavioli, Ipinazar, Sgaria, al loro posto troveranno spazio Cardella, Cinquini e Piccoli, con infine Leonardo Diquigiovanni del Valdagno che sostituisce l’infortunato Andrea Borgo.

Di seguito l’elenco completo dei convocati, reparto per reparto, e il calendario dell’Italia per la Coppa delle Nazioni. Alessandro Verona e compagni, nella prima parte del loro cammino, se la vedranno contro l’Angola, il Montreux e l’Argentina.

Convocati Nazionale Italiana Senior Maschile

Portieri: Stefano Zampoli (Hockey Trissino), Mattia Verona (Ubroker Bassano)

Centro/Ala: Elia Cinquini (CGC Viareggio), Francesco Compagno (BCC Centropadana Lodi), Leonardo Diquigiovanni (Why Sport Valdagno), Alessandro Verona (Sporting CP)

Ala/Punta: Alberto Pozzato (Ubroker Bassano), Matteo Cardella (Ubroker Bassano), Andrea Malagoli (Hockey Trissino); Gioele Piccoli (Hockey Trissino)

Commissario Tecnico: Alessandro Bertolucci

70° COUPE DES NATIONS – MONTREUX (SVIZZERA)

Qualificazione – 1a Giornata – Mercoledì 1 Aprile 2026

h 15:00 – Gr.A – Angola x ITALIA

h 17:00 – Gr.A – Argentina x Montreux HC

h 19:00 – Gr.B – Svizzera x Portogallo

h 21:00 – Gr.B – Francia x Spagna

Qualificazione – 2a Giornata – Giovedì 2 Aprile 2026

h 15:00 – Gr.A – Argentina x Angola

h 17:00 – Gr.B – Svizzera x Spagna

h 19:00 – Gr.A – Italia x Montreux HC

h 21:00 – Gr.B – Portogallo x Francia

Qualificazione – 3a Giornata – Venerdì 3 Aprile 2026

h 15:00 – Gr.B – Francia x Svizzera

h 17:00 – Gr.A – Montreux HC x Angola

h 19:00 – Gr.A – Italia x Argentina

h 21:00 – Gr.B – Spagna x Portogallo

Semifinali – Sabato 4 Aprile 2026

h 14:00 – Class.5/8 posto #1- 3° Gr.B x 4° Gr.A

h 16:30 – Class.5/8 posto #2 – 3° Gr.A x 4° Gr.B

h 19:00 – Semifinale #1 – 1° Gr.B x 2° Gr.A

h 21:30 – Semifinale #2 – 2° Gr.B x 1° Gr.A

Finali – Domenica 5 Aprile 2026

h 14:00 – Finale 7°-8° posto – Perdente Class.5/8 posto #1 x Perdente Class.5/8 posto #2

h 16:30 – Finale 5°-6° posto – Vincente Class.5/8 posto #1 x Vincente Class.5/8 posto #2

h 19:00 – Finale 3°-4° posto – Perdente Semifinale #1 x Perdente Semifinale #2

h 21:30 – Finale 1°-2° posto – Vincente Semifinale #1 x Vincente Semifinale #2