Hockey ghiaccio: Milano è vicinissima ad avere una squadra nell’ICE League 2026-2027

Il lascito, la legacy delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 potrebbe diventare nei prossimi mesi e anni una grandissima occasione per lo sport della città meneghina.

Questa mattina infatti, presso gli uffici di Fondazione Fiera Milano, è stato presentato il progetto di realizzazione di un impianto – finanziato da un investimento di circa 5 milioni di euro – in grado di accogliere competizioni di hockey su ghiaccio, para ice hockey, pattinaggio di figura e curling, oltre a corsi di avviamento di short track, eventi e spettacoli on ice: a disposizione degli atleti per le attività agonistiche ma non solo, ospiterà corsi di avviamento allo sport per bambini e ragazzi e sarà anche aperta al pubblico.

“Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 hanno riacceso la fiamma della passione per gli sport del ghiaccio e noi non vogliamo che si spenga. Per questo, Fondazione Fiera Milano ha deciso di trasformare l’entusiasmo olimpico in un’opera concreta e di valore, in collaborazione con istituzioni e stakeholder. Durante il periodo olimpico i nostri impianti hanno ospitato circa 180.000 spettatori e ora è tempo di mettere a disposizione una nuova infrastruttura che sarà operativa già dal prossimo ottobre. L’iniziativa rafforza la vocazione polifunzionale del quartiere fieristico, in continuità con gli interventi realizzati in occasione delle Olimpiadi nei padiglioni 13-15 e 22-24. Siamo inoltre particolarmente orgogliosi che qui sorgerà il centro federale degli sport su ghiaccio, a conferma del valore sportivo e strategico dell’iniziativa. In questo percorso, il coinvolgimento di ulteriori partner e sponsor rappresenta un elemento fondamentale. L’arena contribuirà ad accrescere notorietà del quartiere fieristico, rendendolo sempre più attrattivo e vivo anche al di fuori del calendario delle manifestazioni, e avvicinando il grande pubblico, le famiglie e i giovani allo sport e allo spettacolo, anche grazie alla sinergia con Fiera Milano”, ha dichiarato Giovanni Bozzetti, Presidente di Fondazione Fiera Milano.

“La realizzazione della Milan Ice Fiera Arena rappresenta un passaggio fondamentale per lo sviluppo degli sport del ghiaccio in Italia e, in particolare, in un territorio strategico come Milano. Come Federazione siamo impegnati a supportare questo progetto affinché possa diventare un punto di riferimento per l’attività agonistica di alto livello, ma anche e soprattutto per la crescita dei giovani e di tutto il movimento. Strutture moderne e accessibili sono fondamentali per costruire il futuro delle nostre discipline perché permettono di ampliare la base e avvicinare nuovi praticanti. Questa iniziativa, sviluppata in collaborazione con Fondazione Fiera Milano, va esattamente in questa direzione, costituisce un elemento concreto di legacy delle Olimpiadi di Milano Cortina e rappresenta una best practice che auspichiamo possa diventare un modello replicabile anche in altre città italiane”, ha raccontato Andrea Gios, presidente della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio.

L’impianto – temporaneo – sarà a disposizione per circa tre anni, in attesa poi di uno studio di fattibilità per una costruzione permanente, in un area ancora da individuare.

Gios inoltre ha affermato che le voci degli scorsi mesi circa la possibilità di trovare una squadra di hockey su ghiaccio a Milano che possa iscriversi all’ICE Hockey League 2026-2027 sono confermare e che nelle prossime settimane, dopo il voto dei membri del board della lega continentale, vi sarà l’ufficialità dell’eventuale ingresso della formazione meneghina che, in ottica italiana, si andrebbe ad aggiungere al Bolzano e al Val Pusteria.