Hockey ghiaccio: Gherdeina inizia male le sue semifinali playoff nell’Alps

Il percorso del Gherdeina, nelle semifinali playoff dell’Alps Hockey League 2025-2026, inizia con una sconfitta per la squadra italiana. Nel testa a testa con l’EK Die Zeller Eisbären, a fare la differenza è stata una rete maturata nell’overtime, che ha chiuso il match sul 2-1 in favore dei padroni di casa in questa gara -1.

Gli ospiti vanno in vantaggio dopo meno di 9 minuti con Moncada, sfruttando il power play. Si va sullo 0-1, risultato che “resiste” per tutto il primo e il secondo periodo.

Ultimi venti minuti, gli austriaci forzano i ritmi sino al 57′: Tomazevic e Wilfan creano, Jennes trova il modo di segnare il punto dell’1-1 che vale i supplementari. A quel punto, sulle ali dell’entusiasmo, e potendo sfruttare anche un powerplay, Huard infila il punto del 2-1 che chiude immediatamente il match e regala l’1-0 nella serie all’EK Die Zeller Eisbären.

Sabato 28 marzo, alle ore 18.30, le squadre torneranno in campo per gara -2: questa volta sarà il Gherdeina a giocare in casa.