Hockey ghiaccio, Gherdeina sbanca Salisburgo in Gara-7 e vola alle semifinali playoff di Alps League

Gherdeina ha piazzato l’impresa! La formazione altoatesina, infatti, è passata sul ghiaccio di Salisburgo nel match valevole per Gara-7 dei quarti di finale dei play-offs della Alps Hockey League 2026. Un successo sudatissimo all’overtime ma quanto mai meritato. A questo punto la squadra italiana raggiunge Sisak, Merano e Zeller Eisbaren che erano già avanzate alle semifinali che prenderanno il via giovedì con Gara-1.

SALISBURGO II – GHERDEINA 2-3 dopo overtime

Dopo un primo tempo chiuso a reti bianche, sono proprio gli altoatesini a sbloccare il punteggio con la rete di Brighenti al 28:21. Salisburgo risponde ad inizio terza frazione con Kogler che segna l’1-1 al 41:11. Gherdeina non si scompone e torna avanti grazie alla rete di Kasslatter al 46:26.

Gli austriaci sono ad un passo dal ko ma risorgono al 58:46 con Eliseev per il 2-2 finale. La sfida, infatti, passa all’overtime e diventa una vera e propria battaglia. La rete che decide l’incontro ed il passaggio del turno, porta la firma di Luisetti dopo 16:05 del supplementare.