Hockey ghiaccio, in Gara-1 dei quarti di finale della Alps League Merano vince il derby, cadono Cortina e Vipiteno

Tre incontri nella serata di Alps Hockey League. Hanno preso il via i playoff con i match valevoli per Gara-1 dei quarti di finale. Arrivano sconfitte per Cortina e Vipiteno, mentre Merano vince il derby in casa di Asiago.

KHL SISAK-CORTINA 2-1 (1-0 nella serie)

Vantaggio dei croati con Larionovs al 12:14, quindi raddoppio con Dumcius al 25:17. Cortina accorcia con Stoffling al 35:12 ma non riesce a trovare il pareggio.

ZELLER EISBAREN-VIPITENO 4-1 (1-0 nella serie)

Gli altoatesini passano in vantaggio al 5:29 con Sanvido ma gli austriaci cambiano marcia nel secondo periodo con Rappold che pareggia al 30:46, quindi nel terzo chiudono i conti con Jennes, Lahoda e Coffman.

ASIAGO-MERANO 2-4 (0-1 nella serie)

Merano passa in avanti al 2:40 con Gellon, quindi raddoppia con Cruseman al 29:41. Asiago reagisce e pareggia con Porco che segna al 43:48 e 47:33, ma nel finale gli ospiti chiudono i conti con Stefanson al 48:51 e Rein al 58:53.