Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio: Gherdeina, tracollo casalingo nella Alps. Red Bull Juniors che pareggiano la serie
La serata dei playoff dell’Alps Hockey League 2025-2026 non sorride ai colori italiani. In gara -6 della serie fra Gherdeina e i Red Bull Hockey Juniors infatti la formazione gardenese cede di schianto.
Gli austriaci si impongono con il larghissimo punteggio di 2-6 dominando sin da subito una partita che vede gli ospiti prendere il largo immediatamente con le reti di Kogler, Wurzer, Kirchebner e Schuster: uno 0-4 perentorio, con cui poi gestire le cose.
La situazione della serie si sistema quindi sul 3-3 complessivo, in attesa della “Bella”: quella gara -7 che si giocherà martedì 24 marzo alle ore 19.15.
La formazione vincitrice della gara e del duello approderà in semifinale affrontando poi l’EK Die Zeller Eisbären, mentre nell’altro scontro si andranno a incontrare Merano e KHL Sisak.