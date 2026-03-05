Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio: in Alps successi per Merano, Gherdeina e Cortina fra Master Round e Pre-Playoffs
In questo giovedì 5 marzo succede di tutto nell’Alps Hockey League 2025-2026. Tantissime le gare in scena, con tante squadre italiane impegnate sul ghiaccio. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.
Master Round
Doppio ko per le formazioni del Bel Paese: Asiago cede 7-4 in casa del Red Bull Juniors, sciupando lo 0-2 iniziale rimontato dai padroni di casa in un terzo periodo che li ha visti poi dilagare. Vipiteno invece cade 3-4 in casa contro i KHL Sisak, capaci di vincere a domicilio grazie alla zampata di Marinkovic in una gara da “montagne russe”.
Pre-Playoffs
Merano a valanga in gara -1: vince 2-6 in casa del Bregenzerwald, grazie a un ottimo terzo periodo e alle reti, fra gli altri, di Trivellato e Fuchs. Bene anche Gherdeina, che la spunta all’overtime sulla pista dell’Adler Stadtwerke Kitzbühel, con il punteggio di 3-4: acuto preziosissimo di Deluca per il punto complessivo del 2-0 nella serie. Infine Cortina, che va anche lei 2-0 nella serie, infliggendo un largo 4-1 al Renon.