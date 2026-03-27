GP USAMotoGP
GP USA 2026, Acosta leader in FP1. Cade Marquez, Martin meglio di Bezzecchi
Va in archivio con il miglior tempo di Pedro Acosta la prima sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, terza tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Il venerdì si è aperto subito con un grande colpo di scena nelle battute iniziali del turno al COTA di Austin, in seguito alla brutta caduta di Marc Marquez (per fortuna senza gravi conseguenze fisiche) che ha provocato una breve bandiera rossa per ripristinare le condizioni di sicurezza in curva 10.
Il fenomeno catalano ha riportato “solamente” alcune forti abrasioni, riuscendo comunque a tornare in azione nei dieci minuti conclusivi della FP1 per riprendere un po’ di fiducia in attesa delle pre-qualifiche. In ogni caso è stato il murciano Acosta a dettare il passo con la KTM in 2’01″715, precedendo di 103 millesimi la Ducati VR46 di un ottimo Fabio Di Giannantonio.
Segnali estremamente incoraggianti per l’Aprilia, con uno strepitoso Jorge Martin capace di inserirsi in terza piazza a 221 millesimi dalla vetta senza montare gomme nuove nell’ultimo run proprio come il compagno di squadra Marco Bezzecchi, nono a 0.710 dimostrando comunque un passo competitivo e costante sulla lunga distanza. Strategia simile tra i big per Alex Marquez (Ducati Gresini GP26), 6° a 0.589, e per il giapponese Ai Ogura, 8° a 0.673 con l’Aprilia RS-GP del team Trackhouse.
Ottima reazione dopo la caduta per Marc, quarto a meno di quattro decimi da Acosta, mentre Francesco Bagnaia si è concentrato sulla gara lavorando per tutto il turno con una sola coppia di gomme medie e attestandosi in 11ma piazza a 796 millesimi dal leader (vicino alle prestazioni di Bezzecchi) con la seconda Ducati GP26 ufficiale del team factory.
CLASSIFICA FP1 GP USA MOTOGP 2026
1 Pedro ACOSTA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2:01.715
2 Fabio DI GIANNANTONIO Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati +0.103
3 Jorge MARTIN Aprilia Racing Aprilia +0.221
4 Marc MARQUEZ Ducati Lenovo Team Ducati +0.378
5 Raul FERNANDEZ Trackhouse MotoGP Team Aprilia +0.495
6 Alex MARQUEZ BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati +0.589
7 Luca MARINI Honda HRC Castrol Honda +0.650
8 Ai OGURA Trackhouse MotoGP Team Aprilia +0.673
9 Marco BEZZECCHI Aprilia Racing Aprilia +0.710
10 Franco MORBIDELLI Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati +0.755
11 Francesco BAGNAIA Ducati Lenovo Team Ducati +0.796
12 Jack MILLER Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha +0.916
13 Maverick VIÑALES Red Bull KTM Tech3 KTM +0.917
14 Enea BASTIANINI Red Bull KTM Tech3 KTM +1.003
15 Alex RINS Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha +1.035
16 Brad BINDER Red Bull KTM Factory Racing KTM +1.051
17 Joan MIR Honda HRC Castrol Honda +1.162
18 Fabio QUARTARARO Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha +1.232
19 Toprak RAZGATLIOGLU Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha +1.322
20 Johann ZARCO LCR Honda Honda +1.341
21 Diogo MOREIRA LCR Honda Honda +1.410
22 Fermin ALDEGUER BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati +1.609