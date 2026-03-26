MotoGP, GP USA 2026. Si intravede un triello per il titolo tra Bezzecchi, Marquez e Martin?

Il Gran Premio degli Stati Uniti di MotoGP si disputerà nella serata europea di domenica 29 marzo. Vi si arriva con una situazione inedita nella classifica generale del Mondiale. Marco Bezzecchi si trova al comando con 56 punti, seguito dal compagno di squadra Jorge Martin a 45. Pertanto, dopo le prime due gare, i centauri Aprilia occupano le prime due posizioni della graduatoria iridata!

Non è una dinamica figlia del caso, bensì della competitività mostrata dalla RS-GP tra la Thailandia e il Brasile. Difatti, l’alfiere del team satellite Ai Ogura ha chiuso sempre fra i primi cinque tra Sprint e gare vere. Insomma, la Casa di Noale s’è fatta potenza egemone della classe regina, seppur in questo primo scorcio di 2026.

Si parla di “Small Sample Size”, campione statistico ridotto, perché tale deve essere considerato un arco di due Gran Premi. Tuttavia, Aprilia è partita in quarta, mentre Ducati ha avuto un avvio più lento e Ktm è ondivaga. Le aziende giapponesi sono, invece, in disgrazia e già guardano al 2027. La corsa all’Iride 2026 non è questione nipponica.

Viceversa, Aprilia ci può e ci deve credere. Bezzecchi è arrivato a quattro vittorie consecutive, tenendo in considerazione la fine del 2025; Martin, dopo un anno maledetto e gettato al vento, vuole tornare protagonista e dimostrare di non essere stato un Campione del Mondo estemporaneo. Due galli nello stesso pollaio che, però, al momento non si danno fastidio. Anche perché si deve andare a conquistare un territorio presidiato da un capobranco temibile.

Non c’è dubbio che Marc Marquez abbia il dente avvelenato. Il trentatreenne spagnolo, dopo aver sbaragliato il campo nel 2025, sinora ha raccolto molto meno del preventivato. Austin è stato un suo feudo, ma in tempi recenti la sua signoria in Texas si è indebolita. L’occasione potrebbe essere propizia per riaffermare il proprio status di numero uno. Discusso, sia chiaro. Poiché di “indiscusso”, ora come ora, non si può parlare.

Quindi, i temi forti sono rappresentati da questo triello, il binomio Aprilia contro il veterano di Ducati. Volendo, si può aggiungere Pedro Acosta. Quale sarà la sua competitività? Può essere un serio pretendente al trono, oppure è destinato ad accontentarsi di recitare una parte di supporto, con lampi qua e là alternati a momenti di buio? Il weekend ci fornirà le risposte del caso ed, eventualmente, ci proporrà qualche protagonista inatteso.