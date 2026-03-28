Gout Gout sconfitto con tempi altissimi! Sorpresa sui 200 nel World Tour, Kennedy firma la doppietta

Il nome di Gout Gout è sulla bocca di tutti gli appassionati di atletica da un paio di anni: nato il 29 dicembre 2007 a Ipswich, il 18enne australiano detiene il primato oceanico dei 200 metri (20.02 timbrato nel 2025), ha corso in 10.00 sui 100 metri lo scorso 21 febbraio a Brisbane e agli ultimi Mondiali di Tokyo si è fermato in semifinale sul mezzo giro di pista. Vista l’età, viene descritto come un autentico predestinato della velocità e i paragoni con Usain Bolt si sono sprecati, tanto da generare una grande attesa per ogni sua gara.

L’australiano è scesa in pista stamattina a Melbourne in occasione della prima tappa del World Continental Tour (livello gold, per importanza il secondo circuito internazionale itinerante di atletica all’aperto alle spalle della Diamond League) e si è cimentato sul mezzo giro di pista, ma si è palesata una sorpresa in condizioni meteo non ideali (temperatura sui 16-17 °C e a tratti folate di vento). Gout Gout è infatti stato sconfitto dal connazionale Lachlan Kennedy, che si è espresso in 20.38 con brezza contraria di 0,7 m/s dopo aver dettato legge sul rettilineo in apertura del meeting (10.03).

Gout Gout ha chiuso in seconda posizione con il crono di 20.43, beffato per cinque centesimi in un evento che si pensava potesse esaltare tutte le sue qualità. Tempi tutt’altro che brillanti (tredici giorni fa aveva chiuso sulla distanza in 20.42 a Brisbane, ma con addirittura 2,1 m/s di vento contrario), influenzati da umido e fresco, tutt’altro che abituali quando a quelle latitudini è appena incominciato l’autunno. Alle loro spalle si sono piazzati il neozelandese Tommy Te Puni (20.73) ne gli altri australiani Calab Law (20.74) e Christopher Ius (20.83).