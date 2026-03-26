Mattia Furlani numero 1 del mondo! La beffa di Torun non incide sul ranking, il migliore in assoluto nel lungo

Mattia Furlani conserva lo status di numero 1 del mondo nel salto in lungo al termine dei Mondiali Indoor 2026, dove non è riuscito a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa a Nanchino e si è dovuto accontentare della medaglia d’argento con la misura di 8.39 metri, sorpreso sulla pedana di Torun (Poloni) dall’inatteso portoghese Gerson Baldè. Il 21enne svetta in testa alla graduatoria stilata da World Athletics, che prende in considerazione i migliori cinque risultati conseguiti degli atleti in un arco temporale ristretto.

Nel conteggio ogni evento ha un peso specifico in base alla sua importanza, poi il riscontro tecnico aumenta in base al piazzamento finale e alla misura conseguita. Il Campione del Mondo all’aperto primeggia con 1.362 punti, la media tra le seguenti prestazioni: 1.483 per il trionfo iridato all’aperto a Tokyo, 1.353 per il secondo posto alle finali della Diamond League 2025, 1.343 per l’argento ai recenti Mondiali Indoor, 1.329 per l’argento agli Europei 2024, 1.303 per il successo di un mesetto fa nella tappa di Ostrava nel World Indoor Tour.

Il nostro portacolori si lascia alle spalle lo svizzero Simon Ehammer (1.314 punti per il fresco primatista mondiale di eptathlon), il greco Miltiadis Tentoglou (1.312 per il Campione Olimpico di Parigi 2024), il bulgaro Bozhidar Saraboyukov (1.309 per il world leader della stagione con 8.45 metri, solo terzo a Torun) e l’australiano Liam Adcock (1.302). Mattia Furlani si prenderà un attimo di riposo e poi tornerà in scena nel mese di maggio per iniziare il cammino che condurrà agli Europei outdoor, previsti ad agosto in quel di Birmingham.