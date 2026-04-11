Scossoni sui 100 metri: Kennedy piazza due rasoiate, la risposta a Kebinatshipi e Thomas. Tre uomini sotto i 10”

Dopo il sorprendente 9.89 corso dal botswano Busang Collen Kebinatshipi (il Campione del Mondo dei 400 metri si è scoperto fortissimo anche sul rettilineo) e la stoccata da 9.90 timbrata dallo statunitense Max Thomas (nome nuovo della velocità internazionale), un terzo atleta è riuscito a scendere sotto il muro dei dieci secondi sui 100 metri in queste prime battute della nuova stagione all’aperto.

Lo squillo è arrivato per opera dell’australiano Lachlan Kennedy ai suoi Campionati Nazionali: 9.96 all’Olympic Park di Sydney, in una pista da addirittura dieci corsie. Attenzione a un aspetto importante: Kebinatshipi e Thomas avevano beneficiato di un vento a favore di 1,2 m/s, mentre la brezza di cui ha goduto Kennedy si è limitato a 0,2 m/s. Un riscontro decisamente interessante per il classe 2003 (ha tre mesi in più rispetto ai due rivali a distanza), che ha siglato questo tempo sia in batteria che in finale.

Non stiamo parlando di una novità assoluta: un mesetto fa, Lachlan Kennedy ha conquistato la medaglia d’argento sui 60 metri ai Mondiali Indoor con il tempo di 6.50. Fino a poche ore fa, il 22enne vantava un personale di 9,98 sui 100 metri e alle Olimpiadi di Parigi 2024 prese parte alla 4×100 (l’Australia venne eliminata). Intanto ha messo il naso davanti al connazionale Gout Gout, classe 2007 che ha corso in 10.00 poche settimane fa e che è molto chiacchierato dagli addetti ai lavori.