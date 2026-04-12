Gout Gout straripante: record del mondo U20 sui 200 metri! Meglio di Bolt, crono sconfinato: allarme australiano

Gout Gout ha fatto saltare il banco ai Campionati Australiani: uno degli sprinter più considerati dagli addetti ai lavori e acclarata promessa della classe 2007 ha strabiliato sul mezzo giro di pista, sfruttando al meglio delle condizioni atmosferiche perfette ed esaltando il pubblico presente sugli spalti dell’impianto a dieci corsie di Sydney. Il 18enne ha timbrato il record del mondo under 20 dei 200 metri, correndo in una sfavillante 19.67 con 1,7 m/s di vento a favore e 25-26 °C di temperatura.

Già semifinalista agli ultimi Mondiali su questa distanza, il primatista oceanico ha demolito il proprio personale di 20.02 siglato lo scorso anno e ha ritoccato di un paio di centesimi il record globale di categoria, che fino a stamattina apparteneva allo statunitense Erriyon Knighton (sta scontando una squalifica di quattro anni). Dopo una curva ben condotta e in cui è stata seriamente minacciato da Aiden Murphy, il predestinato di origini sud-sudanesi ha messo il turbo e ha divorato il rettilineo conclusivo.

Gout Gout è diventato il sesto under 20 della storia a correre sotto i venti secondi, facendo meglio anche del fenomeno Usain Bolt (19.93), del botswano Letsile Tebogo (19.96, ora ai vertici internazionali), del già citato Knighton e di due meteore come Blessing Afrifa (19.96) e Issam Asinga (al momento squalificato).

Il 18enne è così diventato il 16mo uomo della storia a livello assoluto e ora è attesissimo in eventi di maggior caratura, lontano dalle particolari condizioni dell’Australia e con avversari di rango da fronteggiare. Attenzione anche ad Aiden Murphy: 19.88, secondo australiano della storia, anch’egli meglio dell’icona Peter Norman.