Daisy Osakue vince nel World Continental Tour! Disco gold a Melbourne, sorriso di primavera

Daisy Osakue ha vinto la gara di lancio del disco nell’ambito del Maurie Plant Meet, prima tappa del World Continental Tour (livello gold, per importanza il secondo circuito internazionale itinerante di atletica all’aperto dopo la Diamond League) andata in scena a Melbourne (Australia). In una giornata caratterizzata da temperature non così elevate (16-17 °C) e dal vento, l’azzurra si è distinta con un paio di validi tentativi e può guardare con ottimismo ai prossimi appuntamenti.

La 30enne piemontese, ottava alle Olimpiadi di Parigi 2024 e finalista ai Mondiali 2023, ha scagliato l’attrezzo a 57.94 metri in occasione dell’ultimo tentativo, dopo aver aperto la serie con 57.68 e avere inanellato quattro nulli consecutivi. La primatista italiana (64.57 metri nel 2023 a Pietrasanta) era alla sua terza gara stagionale, dopo essersi imposta ai Campionati Italiani Invernali di lanci (59.79 metri a Mariano Comense il 1° marzo) e avere faticato nella Coppa Europa di lanci (13ma con 46.66 il 15 marzo a Nicosia).

Daisy Osakue si è lasciata alle spalle la nigeriana Obiageri Pamela Amaechi (57.40), la camerunense Nora Monie (56.79) e l’australiana Taryn Gollshewsky (54.89). I riflettori di giornata sono puntati sull’attesissimo padrone di casa Gout Gout, formidabile promessa dello sprint che si cimenterà sui 200 metri: le temperature non ottimali lo freneranno oppure piazzerà il gran tempo?