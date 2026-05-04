Golf, Young vince il Cadillac Championship e fa due in stagione

Secondo titolo stagionale per Cameron Young che dopo aver vinto il The Players porta a casa anche il Cadillac Championship e 3,6 milioni di dollari di prima moneta grazie allo score di -19 sul totale. Lo statunitense, classe ‘97, ha chiuso il torneo davanti a Scottie Scheffler con un margine di ben 6 colpi dopo aver girato in 64-67-70-68.

Terza piazza per Ben Griffin che termina a -12 con un -4 di giornata come i due golfisti davanti a lui e T4 per Adam Scott, Sepp Straka e Si Woo Kim che si fermano sul -11. Prima top 10 dell’anno, invece, per Alex Noren. Lo svedese era riuscito solamente a strappare una t12 al The Genesis Invitational e una top 25 all’Arnold Palmer Invitational. Il classe ‘82, qui in Florida sui fairway del Trump National Doral si è classificato 7º a pari merito con Alex Smalley.

Terza top 10 nel 2026, invece, per Rickie Fowler. Il golfista californiano ha giocato bene tutta la settimana e ha terminato il Cadillac Championship in T9 a -9 insieme ad Alex Fitzpatrick, Kurt Kitayama, Nick Taylor e Matt McCarty. Fowler in stagione aveva già chiuso tra i migliori 10 l’Arnold Palmer Invitational (chiudendo nono) e l’RBC Heritage (chiudendo ottavo).

Per Scottie Scheffler (che nel solo 2026 ha già guadagnato 10,5 milioni di dollari di montepremi) si tratta della 6ª top 10 su 9 tornei giocati (1 vittoria, al The American Express, 3 secondi posti, un T3 e un T4). Per il n.1 al mondo tutti tagli passati con un peggiore risultato che non va oltre il 24esimo posto dell’Arnold Palmer Invitational.

Adesso il PGA Tour volerà in North Carolina per il Tryist Championship, torneo vinto l’anno scorso da Sepp Straka e che mette in palio, essendo un Signature Event, 20 milioni di dollari e 700 punti FedEx.