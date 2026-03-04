Golf, il Joburg Open chiude l’International Swing. Jarvis l’uomo da battere

Si chiude questa settimana l’International Swing del Dp World Tour, stretch di gare iniziato con il Dubai Invitational il 15 di gennaio. Il maggiore circuito europeo vola infatti a Johannesburg, rimanendo in Sudafrica, per il Joburg Open, torneo che mette in palio 1,24 milioni di dollari di montepremi e 3.000 punti per la Race to Dubai. Da domani, 5 marzo, e fino a domenica 8, a difendere il titolo sarà lo scozzese Calum Hill, fin qui in splendida forma in questo avvio di stagione con due 2° posti e una top 20.

A partecipare all’ultima rassegna in terra africana ci sarà sicuramente Patrick Reed, vincitore già di due titoli nel 2026 (Qatar Masters e Dubai Desert Classic) e secondo al Bahrain Championship, Alejandro del Rey, 14esimo la scorsa settimana, insieme al connazionale Angel Ayora, 5° in Qatar, 8° in Kenya e 9° lo scorso week end, il danese Jacob Skov Olesen, i francesi Romain Langasque e Ugo Coussaud, l’indiano Shubhankar Sharma (vincitore qui nel 2018) e l’olandese Joost Luiten.

Tanti i sudafricani in campo. Tra i favoriti della compagine di casa ci saranno Hennie Du Plessis, 2° al South African Open Championship e 3° al Kenya Open (con un 15esimo posto in Qatar, una 16esima piazza in Bahrain e una 19esima posizione al Dubai Desert Classic), Casey Jarvis, che ha appena vinto due tornei di file (Kenya e Sudafrica), Ryan Van Velzen, Jayden Schaper e Dylan Naidoo.

Importante anche il numero di italiani al via. Tra gli azzurri si schiereranno Francesco Laporta, Renato Paratore, Filippo Celli e Stefano Mazzoli. Se per il pugliese fin qui è stato un avvio più che positivo, con un 2° posto, 1 4° e un T116, Paratore ha passato solamente 3 tagli su 7 mentre Celli e Mazzoli sono rispettivamente ad 1 taglio passato su 6 gare e a 2 su 6.