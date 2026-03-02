Golf, crolla Lowry e ne approfitta Echavarria. Suo il Cognizant Classic

Terzo titolo sul PGA Tour per Nico Echavarria, colombiano classe ‘94. Il sudamericano, infatti, grazie ad un week end senza bogey, è riuscito a vincere il Cognizant Classic, torneo che si è disputate a Palm Beach, in Florida, e che ha messo in palio 500 punti FedEx e 9,6 milioni di dollari.

Non è riuscito a mantenere uno score pulito fino alla fine del 4º round, invece, Shane Lowry che proprio sul più bello ha commesso due doppi bogey (alla 16 e alla 17) concedendo, di fatto, il titolo all’avversario. L’irlandese ha chiuso, così, in T2 a -15 dietro di due colpi insieme a Moore e Smotherman. Quinto Castillo a -13 mentre T6 per Nicolai Højgaard, Mouw e Mitchell. Chiudono la top 10 Brooks Koepka, Rasmus Hojgaard, Schmid e Dahmen in T9 a -10.

Il maggiore circuito americano rimarrà, questa settimana, ancora in Florida. Più precisamente si sposterà a Orlando dove dal 5 all’8 verrà disputato l’Arnold Palmer Invitational, Signature Event che metterà in palio 20 milioni di dollari e 700 punti FedEx. A difendere il titolo sarà Russel Henley, non presente al Cognizant Classic.

Le altre vittorie di Nico Echavarria risalgono al 2024, quando vinse al Zozo Championship, e al 2023, quando si impose nel Puerto Rico Open, torneo che tra l’altro si disputerà appena dopo l’Arnold Palmer Invitational.