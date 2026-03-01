Golf: Francesco Laporta ottimo secondo al South African Open. Casey Jarvis continua a vincere

Alla fine Casey Jarvis ce la fa. In un ultimo giro caratterizzato anche da alcune questioni di maltempo, disturbanti soprattutto nel finale, il sudafricano riesce a portare a casa il South African Open sponsorizzato da Investec con lo score di -14. Secondo successo consecutivo per lui sul DP World Tour dopo il Kenya Open, il che lo porta nei primi tre posti della Race to Dubai. E, con la vittoria odierna, anche al Masters, dato che da Stellenbosch il biglietto è quello per Augusta.

Francesco Laporta, a lungo in lotta per la vittoria e protagonista attivo per tutta la settimana, conclude al secondo posto a -11 insieme al francese Frederic Lacroix e al sudafricano Hennie du Plessis. Si tratta del miglior risultato italiano comprendendo l’intera stagione 2025, che tanto favorevole non era stata.

Quinto posto per Eddie Pepperell: l’inglese si colloca a -10 davanti a un terzetto a -8 composto dai sudafricani Daniel van Tonder e Haydn Porteous e dallo spagnolo passato in quota Emirati Arabi Uniti Adrian Otaegui.

Completano la top ten i noni a -7, vale a dire gli spagnoli Angel Ayora e Rafa Cabrera Bello, l’inglese Nathan Kimsey, lo scozzese Ewen Ferguson e il sudafricano Wilco Nienaber. E chiude bene anche Matteo Manassero, che gira in -5 e si issa fino alla risalita al 24° posto.