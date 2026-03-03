Golf, Arnold Palmer Invitational al via. Tutti i big in campo questa settimana

Chiuso il Cognizant Classic con la vittoria del colombiano Nico Echavarria (arrivato così alla sua 3a vittoria sul tour maggiore), il PGA Tour rimane in Florida, spostandosi ad Orlando, per l’Arnold Palmer Invitational, gara che si giocherà da giovedì 5 a domenica 8 marzo. Il torneo, che metterà in palio 20 milioni di dollari e 700 punti FedEx Cup è il 3° Signature Event della stagione e vedrà la partecipazione di tutti i più importanti golfisti del circuito statunitense.

A difendere il titolo sui fairway dell’Arnold Palmer’s Bay Hill Club & Lodge sarà Russell Henley, professionista americano che l’anno scorso vinse il suo 5° titolo portando a casa 4 milioni di dollari di prima moneta. Questa settimana a dargli battaglia ci saranno tutti, a partire da Scottie Scheffler, che qui ha vinto per ben due volte (nel 2024 e nel 2021-2022), passando per Xander Schauffele, Justin Rose, Justin Thomas, Rory McIlroy (che qui si impose nel 2017-2018), Ludvig Aberg, Patrick Cantlay e Jason Day, anche lui tra quelli che hanno messo l’Arnold Palmer Invitational nel proprio Palmarès (l’australiano lo vinse nel 2015-2016).

Grazie al 2° posto ottenuto la scorsa settimana, che è anche il miglior risultato mai ottenuto in carriera, si è qualificato per il Signature Event anche Austin Smotherman tramite la Aon Next 10, mentre Nicolai Hojgaard si è aggiudicato il posto grazie alla sua T6 nella Aon Swing list, due criteri di eleggibilità che permettono ai giocatoir oltre la top 50′ della FedEx Cup di potersi giocare un posto nei Signature Events.

E’ la 48esima volta che l’Arnold Palmer’s Bay Hill Club & Lodge ospita l’evento, nato nel ’79 come successore del Florida Citrus Open Invitational, torneo che affonda le radici nel lontano 1966. Tra gli innumerevoli volti noti che si sono distinti su questi fairway (Tiger Woods 8 titoli, Tom Kite 2, Ernie Els 1) c’è anche Francesco Molinari, vincitore qui nel 2018-2019.