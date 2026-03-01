Golf: Shane Lowry aggancia Smotherman in testa al Cognizant Classic

Si è chiuso da poco il terzo giro al Cognizant Classic (in the Palm Beaches), di scena sul Champion Course del PGA National. In Florida, assieme ad Austin Smotherman che mantiene la vetta con -13, arriva di foga pure Shane Lowry. L’irlandese s’inventa un superbo -8 di giornata per andare ad aumentare notevolmente le sue chance di vittoria. Ma è un torneo che, come vedremo, ha tanto di crismi di lotta ancora vivi.

Terza posizione, di nuovo in quota USA, per Taylor Moore, che viene raggiunto dal colombiano Nico Echavarria. Alle loro spalle, solitario in quinta posizione, un altro dei grandi “vincitori” del moving day, l’ex Virginia Jimmy Stanger, autore di un -6 che lo trascina sul -11 e lo mette a sorpresa tra i possibili candidati per il successo.

Sesta posizione ancora in quota USA con Ricky Castillo che si affianca al canadese A.J. Ewart, entrambi a -10 davanti al solitario ottavo, Joel Dahmen a -9. In tre si trovano a -9 ed è tutta quota a stelle e strisce con Beau Hossler, Keith Mitchell e Patton Kizzire. In buona sostanza, nessuno è comunque realmente lontano dalla vittoria.

Quello che è praticamente certo è che ci sarà un nuovo vincitore del torneo in questo anno. Ed è anche una delle occasioni in cui c’è più apertura verso possibili successi da parte di chicchessia, tant’è che non si possono neppure escludere rimonte fuori dalla top ten.