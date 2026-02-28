Golf
Golf: Francesco Laporta secondo al South African Open a un giro dalla fine. Comanda Jarvis
Francesco Laporta conclude al secondo posto il terzo giro del South African Open 2026 sponsorizzato dalla Investec. Allo Stellenbosch Golf Club, il pugliese gira pari con il par e, per un bogey alla buca 18, si ritrova affiancato a -10 accanto al sudafricano Hennie du Plessis. Al comando l’uomo con il quale i due si contenderanno, presumibilmente, il successo: l’altro padrone di casa Casey Jarvis, che con un gran giro in -6 si mette alla testa di tutti in quella che è la corsa al posto che questo torneo assegna per il Masters.
Quarta posizione per lo scozzese Calum Hill, che si trova a -8 davanti all’inglese Nathan Kimsey (tra i delusi di giornata con l’odierno +2), al sudafricano Xander Basson e al di questi connazionale Kieron van Wyk, tutti a -7. In particolare, anche van Wyk trova un -6 che certifica le sue quotazioni in questa settimana.
Decisamente più ampio il gruppo degli ottavi a -6, con quattro padroni di casa, Daniel van Tonder (-6 odierno anche per lui), Haydn Porteous, Branden Grace e Dean Burmester, cui si uniscono l’inglese Joe Dean, lo spagnolo Angel Ayora e il francese Frederic Lacroix (altro -6).
Solo un’ulteriore presenza italiana tra coloro che sono stati in grado di passare il taglio. Per Matteo Manassero c’è un pari con il par che lo lascia nelle parti lontane della classifica, a +1. Non è comunque il solo a girare lontano, considerata anche la presenza del danese Jacob Skov Olesen in questo novero.