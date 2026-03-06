Ginnastica artistica, Finiguerra e Barzasi in finale di Coppa del Mondo. Macchini non strabilia

Seconda giornata di qualificazioni a Baku (Azerbaijan) dove va in scena una tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica. Angelica Finiguerra e Chiara Barzasi sono riuscite a qualificarsi alla finale alla trave, rispettivamente con il terzo e il quarto accredito: 13.033 (5.2 il D Score) per la classe 2009 milanese, tesserata per la Forza e Coraggio; 13.033 (5.3 la nota di partenza) per la 18enne bergamasca, in forza alla Renato Serra di Cesena, che lo scorso anno prese parte ai Mondiali.

Le due azzurre torneranno sui 10 cm nella giornata di domenica 8 marzo e potranno lottare per il podio con le giapponesi Mana Okamura (seconda con 13.666) e Miyata Shoko (quinta con 12.966), più attardate la slovena Lucija Hribar (12.633), la maltese Philippa Busuttil (12.633) e l’ucraina Anastasiia Lev (12.566). La fuoriclasse algerina Kayla Nemour, Campionessa Olimpica di Parigi 2024 alle parallele asimmetriche, ha messo la freccia con un roboante esercizio valutato 14.833 (6.6 per le difficoltà).

Niente da fare al corpo libero: Angelica Finiguerra decima (11.866), a un decimo dal passaggio del turno. La migliore della sessione è stata la russa Anna Kalmykova (13.400), che ha preceduto la giapponese Mana Okamura (13.033) e la turca Sevgi Kayisoglu (12.466). Poca fortuna sul fronte maschile: Gabriele Targhetta undicesimo (12.566) ed Edoardo De Rosa 14mo (12.133) alle parallele pari; l’attesissimo Carlo Macchini ha commesso diversi errori alla sbarra e si è fermato in 22ma posizione (10.266).