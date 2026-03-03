Gara2 dei playoff scudetto femminili: Conegliano, Milano, Scandicci e Novara per chiudere i conti

La gara2 dei quarti di finale di Serie A1 è il primo snodo focale della stagione, il primo momento in cui alcune delle grandi protagoniste del campionato si troveranno fuori dai giochi: con la formula al meglio delle tre partite e dopo che in gara1 hanno vinto tutte le squadre di casa, le formazioni impegnate in trasferta hanno ora un’occasione chiarissima per chiudere i conti e volare in semifinale senza passare dalla “bella”. Servirà un colpo esterno, impresa mai semplice, ma i numeri dell’andata raccontano serie meno scontate di quanto dica il seeding della regular season.

Si comincia mercoledì 4 marzo alle 20.00 al Pala Gianni Asti con Reale Mutua Fenera Chieri–Igor Gorgonzola Novara. Le piemontesi devono ribaltare il 3-1 dell’andata, in cui Novara ha fatto valere un attacco molto produttivo e una maggiore incisività al servizio, trascinata dai 29 punti di Tolok e dai 15 di Alsmeyer. Chieri, pur restando in partita a tratti, dovrà alzare la qualità del sistema muro-difesa e trovare maggiore continuità offensiva per riaprire la serie.

Alle 20.30 spazio a due sfide che si preannunciano spettacolari. All’E-Work Arena va in scena Eurotek Laica Uyba–Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano. Le campionesse d’Italia partono dal 3-1 del Palaverde, costruito su un attacco dominante e su una fase break molto efficace, con Haak da 35 punti e Zhu da 20. Busto Arsizio, trascinata da Battista (24 punti in gara1), dovrà alzare la qualità della ricezione e trovare maggiore continuità per forzare gara3.

In contemporanea, alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia–Numia Vero Volley Milano. Il 3-0 dell’Allianz Cloud ha mostrato la superiorità milanese nel cambio palla e nella gestione dei momenti chiave, con Lanier ed Egonu entrambe a quota 20 punti. Vallefoglia è chiamata a una prova di grande solidità per allungare la serie davanti al proprio pubblico.

Giovedì 5 marzo alle 20.00, al Pala Facchetti di Treviglio, tocca a Bergamo–Savino Del Bene Scandicci. Il 3-2 dell’andata, chiuso 112-103 nel totale dei punti, ha confermato l’equilibrio della serie: decisive per le toscane Antropova (25) e Franklin (24), mentre Bergamo ha risposto con Kipp (22) e una convincente Bolzonetti. In casa, le lombarde proveranno a spingere ancora di più al servizio per riportare la sfida in parità.