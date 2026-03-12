Frederic Vasseur fissa l’obiettivo per il GP della Cina: “Continuare a progredire e mettere insieme un weekend pulito”

A una settimana dall’esordio stagionale a Melbourne, il Mondiale di F1 resta nell’area Asia-Pacifico per il secondo appuntamento del campionato: il Gran Premio di Cina. Sul circuito di Shanghai la Ferrari affronterà anche il primo weekend Sprint della stagione, un formato che riduce drasticamente il tempo a disposizione per lavorare sull’assetto delle vetture.

Il Team Principal Frédéric Vasseur ha evidenziato come il weekend cinese rappresenti una sfida particolare proprio per via della struttura del fine settimana: “Arriviamo in Cina subito dopo Melbourne e sarà un fine settimana molto diverso sotto molti aspetti. Con il formato Sprint avremo pochissimo tempo in pista per lavorare sulle vetture, quindi la preparazione fatta a Maranello e al simulatore sarà ancora più importante“.

Shanghai offrirà anche un banco di prova utile per continuare a comprendere il comportamento delle nuove monoposto su un tracciato dalle caratteristiche differenti rispetto a quello australiano. In questa fase iniziale della stagione, secondo Vasseur, ogni sessione rappresenta un’opportunità per accumulare esperienza: “Siamo soltanto all’inizio di questa nuova fase della Formula 1 e le vetture sono cambiate molto rispetto agli ultimi anni. Ogni volta che scendiamo in pista impariamo qualcosa di nuovo su come gestirle, sia dal punto di vista dell’assetto sia da quello della gestione dell’energia“.

Il responsabile della Ferrari ha poi sottolineato come i primi segnali emersi nella gara inaugurale siano stati incoraggianti, pur con la consapevolezza che il livello del campionato resta estremamente elevato: “In Australia abbiamo visto alcuni aspetti positivi, ma sappiamo anche che la concorrenza è molto forte e che c’è ancora tanto lavoro da fare. L’obiettivo per Shanghai è continuare a progredire, raccogliere dati importanti e mettere insieme un weekend pulito in tutte le sue fasi“.

In un contesto così competitivo, ha concluso l’ingegnere francese, la priorità resta quella di massimizzare ogni occasione in pista e costruire passo dopo passo la crescita della squadra nel corso della stagione.