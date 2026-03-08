Francisco Cervelli: “Pasquantino resterà terzo in line-up, dobbiamo segnare punti e vincere senza fare cose in grande”

L’Italia ha sconfitto la Gran Bretagna per 7-4 e ha infilato la seconda vittoria consecutiva nel World Baseball Classic: dopo il successo netto conseguito ieri sera contro il Brasile, la nostra Nazionale ha mostrato i muscoli in un testa a testa durissimo e ha così agganciato gli USA in testa al gruppo B, alla vigilia dello scontro diretto con i maestri americani.

Il manager Francisco Cervelli ha analizzato la prestazione in conferenza stampa, esprimendo la propria soddisfazione per il risultato odierno, fondamentale nella corsa verso il passaggio del turno: “Siamo contenti di questa vittoria e siamo così riusciti a portare a termine i nostri piani. Ora fra le prime tre squadre può succedere di tutto. Ci prenderemo un giorno di riposo. Vedremo cosa accadrà con il Messico, ma anche contro gli Stati Uniti daremo tutto quello che abbiamo“.

Il leader della Nazionale ha poi proseguito, proiettandosi verso i prossimi incontri: “Come affronteremo queste partite? Andremo in campo, giocheremo duro, seguiremo il nostro piano. Non dobbiamo fare le cose in grande; dobbiamo solo segnare punti e vincere”. Una risposta anche sul capitano, Vinnie Pasquantino: “È importante per noi. Si farà vedere. Continuerà a essere terzo in line-up, non ho intenzione di spostarlo. Sa cosa deve fare. È uno dei migliori della Major League“.

Grande gioia anche da parte di Andrew Fischer, autore del primo fuoricampo azzurro dell’incontro: “Non ho avuto un turno di battuta nella prima partita , quindi la preparazione per giocare questa partita è stata piuttosto emozionante. Rappresenti la tua famiglia, i tuoi amici, il Paese. Sono cresciuto guardando questo evento, da piccolo e mentre ero al college ho sempre ammirato i giocatori che vi prendevano parte. È bello stare tra di loro. Ho imparato molto da quando sono qui, anche come si allacciano le scarpe o indossano la divisa campioni di questo livello: so che sembra un cliché, ma queste esperienze non hanno prezzo“.