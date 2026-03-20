Francesco Bagnaia soddisfatto dopo le pre-qualifiche: “Pista splendida e ottimo feeling sul bagnato”

Francesco Bagnaia chiude con il nono tempo al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Goiânia il meteo ha continuato a fare le bizze con la pioggia che è arrivata nella seconda parte del turno, rendendo impossibili i time attack e, di fatto, congelando i tempi già messi a segno.

Il miglior crono della sessione porta la firma di Johann Zarco in 1:21.257 con 125 millesimi di vantaggio su Marc Marquez e 308 su un brillante Toprak Razgatlioglu. Quarto tempo per Jorge Martin con un distacco di 309 millesimi dalla vetta, quindi quinto per Pedro Acosta a 493 mentre è sesto Alex Marquez a 538. Settima posizione per Fabio Quartararo a 568 millesimi davanti a Fermin Aldeguer ottavo a 625. Nono proprio Pecco Bagnaia a 710 millesimi mentre completa la top10 Ai Ogura a 810.

Al termine delle pre-qualifiche il pilota del team Ducati Factory ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Iniziamo con il dire che la pista è bellissima, divertente, tecnica e veloce. Senza dubbio è piccola ma un piccolo diverso rispetto all’Ungheria che sembra di correre in un parcheggio. Questa pista dà gusto, devi raccordare diverse curve e dà stimoli. Oggi purtroppo non abbiamo potuto fare che pochi giri sull’asciutto ma direi positivi. La moto mi piace ha un buon feeling. In queste condizioni un anno fa ero in enorme difficoltà per cui sono contento”.

Il pilota due-volte campione del mondo della classe regina prosegue nella sua analisi: “Sapevo di avere fatto male la curva 9-10 e i dati lo hanno confermato per il resto tutto ok. Le curva 1, 4, 5, 7 e 8 erano ancora bagnate per cui bisognava prendere la traiettoria giusta. La pista tutta asciutta penso che non la vedremo mai in questo fine settimana per cui dovremo convivere con queste condizioni”.