Fonseca prepara la sfida di lusso con Alcaraz a Miami: “Con lui capirò il mio livello attuale”

Da una parte il N.1 del mondo, dall’altra un talento motivatissimo a raggiungere molto presto il vertice del ranking ATP. Sarà una sfida pregna di fascino quella che andrà in scena nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 marzo e che vedrà scontrarsi Carlos Alcaraz e Joao Fonseca nel secondo turno valido per il Miami Open 2026.

Per entrambi sarà un test di significato. Lo spagnolo, eliminato ad Indian Wells da Daniil Medvedev, andrà a caccia del riscatto con l’obiettivo di conquistare l’ennesimo trofeo ATP della carriera. Dal canto suo invece il giovane classe 2006 cercherà in tutti i modi di dare filo da torcere al fuoriclasse iberico in quello che sarà un vero e proprio banco di prova anche per capire anche il suo attuale livello di tennis, così come confermato dal diretto interessato in occasione di un incontro con Tennis Channel:

“Sono molto motivato e molto entusiasta, sarà una partita speciale – ha detto il tennista nelle parole riportate da puntodebreak – Essendo il mio secondo anno nel circuito, poter affrontare il numero due del mondo, Jannik, e ora il numero uno, Carlos, è speciale. È un modo per capire in che posizione mi trovo attualmente come livello. Quanto posso stare vicino? Amo giocare contro i migliori e imparare da come giocano, da come gestiscono la pressione. Sarà un momento speciale per me, non c’è dubbio, e un’ottima opportunità. Scenderò in campo, giocherò il più possibile e, naturalmente, proverò a vincere“.

Il brasiliano ha poi svelato di stare lavorando sulla solidità: “Sto lavorando per diventare un tennista più solido, per esercitare più pressione sull’avversario nei giochi di ritorno. Sto imparando anche a giocare contro i migliori in modo costante, senza alti e bassi, perché a volte ho giochi molto buoni e poi alcuni molto cattivi, quindi devo essere più costante. La differenza, almeno al momento attuale, è un servizio migliore e un gioco di ritorno migliore. Ci stiamo concentrando molto su questo aspetto. Anche nelle ultime partite ho messo molto enfasi sul mio servizio. Sento che sta evolvendo, ma ha ancora molto margine di miglioramento“.