Alcaraz-Fonseca oggi, ATP Miami 2026: orario, tv, programma, streaming

Un match destinato a diventare un classico? Lo scopriremo. Ma per il momento, godiamoci lo spettacolo. Nella notte tra venerdì 20 marzo e sabato 21 Carlos Alcaraz farà il suo debutto al Miami Open 2026 sfidando al secondo turno uno degli astri nascenti del tennis mondiale, ovvero Joao Fonseca.

Per l’iberico, eliminato in semifinale da Daniil Medvedev in quel di Indian Wells, si tratterà subito di un banco di prova particolarmente impegnativo. Il brasiliano ha cominciato il suo cammino nel torneo battendo l’ungherese Fabian Marozsàn per 4-6 6-3 2-6 e, con ben poco da perdere, è intenzionato a far saltare il banco. Il loro sarà il primo incrocio ufficiale in ambito ATP. Si segnala infatti un solo precedente, curiosamente proprio in una esibizione a Miami, dove a spuntarla fu il N.1 al mondo.

Il match tra Carlos Alcaraz e Joao Fonseca sarà il quarto sul campo dell’Hard Rock Stadium, il cui programma inizierà alle 17:00 italiane (le 12:00 locali). Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Tennis e in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA ALCARAZ-FONSECA OGGI, ATP MIAMI 2026

Sabato 20 marzo

Hard Rock Stadium

Ore 17:00 [11] Casper RUUD NOR vs Ethan QUINN USA

A seguire

Elisabetta COCCIARETTO ITA vs [4] Coco GAUFF USA

A seguire

[1] Aryna SABALENKA vs Ann LI USA

Sabato 21 marzo

Non prima delle 00:00 [1] Carlos ALCARAZ ESP vs Joao FONSECA BRA

PROGRAMMA BERRETTINI-BUBLIK: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport