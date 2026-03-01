CiclismoStrada
Florian Vermeersch: “Soddisfatto di come abbiamo corso, abbiamo eseguito il piano”
Sperava di chiudere la giornata con la conquista di un successo prestigioso, ma può essere comunque soddisfatto per una gara nella quale è stato assoluto protagonista e ha confermato di avere tutte le carte in regola per una stagione in cui provare a dire la sua. Il belga Florian Vermeersch chiude la Omloop Nieuwsblad in terza posizione e deve arrendersi solo all’invincibile Mathieu van der Poel.
La soddisfazione per un risultato conseguito applicando la strategia di gara studiata a tavolino: “Sono piuttosto felice. Terminare sul podio nel weekend di apertura è sempre piacevole. Sono perlopiù contento del modo in cui abbiamo corso quest’oggi, seguendo il piano di gara, mantenendo una posizione di testa, ed è quello di cui sono maggiormente soddisfatto. Il piano era quello di arrivare per primi sul Molenberg, ed è quello che abbiamo fatto – evidenzia il classe 1999 – Devo ringraziare il team, Julius Johansen ha fatto un ottimo lavoro per posizionarci in posizione perfetta”.
L’analisi del momento chiave della gara: “Mi sarei aspettato di essere in cima con 20-30 corridori, e che da quel momento avremmo iniziato realmente a correre e attaccare con più elementi. Ho creato invece subito un gap con Van der Poel e a quel punto non c’erano dubbi che dovevamo continuare”.
Il risultato della sua intraprendenza è stato un podio molto significativo per lui: “La partenza a Gent è a dieci chilometri da casa mia. Tutta la mia famiglia è qui, amici, fan club, è come tornare a casa, ogni anno la stessa sensazione, e finalmente essere sul podio dopo sei tentativi è molto bello”.