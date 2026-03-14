Flavio Cobolli e Belinda Bencic vincono il torneo di doppio misto a Indian Wells, battuti Dabrowski/Glasspool

Flavio Cobolli e Belinda Bencic sono campioni del torneo di doppio misto a inviti di Indian Wells, l’unico altro evento di questo settore esterno agli Slam, alla United Cup e alla Hopman Cup. Il duo italosvizzero batte la coppia accreditata della prima testa di serie, quella formata dalla canadese Gabriela Dabrowski e dal britannico Lloyd Glasspool, per 6-3 2-6 10-7 e completa, per buona misura, una settimana nella quale ai sorrisi si è associato il fatto agonistico.

Dopo tre game nei quali non succede neanche l’ombra del nulla più assoluto, nel quarto arriva il primo break, ed è quello messo a segno da Cobolli e Bencic a 15. Il duo italosvizzero va poi a confermare il proprio vantaggio a 30, nonostante qualche piccolo patema, e riesce a tenere a bada due che, dopotutto, sono veri specialisti del doppio. Il parziale va a concludersi sul 6-3.

Nel secondo parziale la musica sostanzialmente cambia, anche perché un’occasione Cobolli e Bencic ce l’hanno, ma si fanno recuperare da 0-40 nel terzo gioco. Subito dopo arriva il break a 30 da parte di Dabrowski e Glasspool, che poi si salvano a suon di ace per andare sul 4-1. I problemi continuano per la coppia Cobolli/Bencic, che subisce un ulteriore break che vale il 6-2 alla canadese e al britannico.

Si va così a un match tie-break che, nella sua fase iniziale, ha molto di dominato da parte di Cobolli e Bencic, che scappano via sul 5-1. Nonostante qualche dilemma di troppo, che arriva anche attraverso un unico doppio fallo, la coppia italosvizzera riesce, bene o male, a tenere duro e a chiudere sul 10-7.