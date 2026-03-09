Flavio Cobolli analizza il ko a Indian Wells: “Ero stanco e le mie lacune caratteriali si sono viste”

Benzina finita. Niente da fare per Flavio Cobolli, costretto ad arrendersi alla verve di Frances Tiafoe, nel terzo turno del Masters1000 di Indian Wells. Nella rivincita della finale dell’ATP500 di Acapulco, lo statunitense è riuscito a riscattarsi, concludendo col punteggio di netto di 6-1 6-2. Una partita che si è risolta in 68′ di gioco, in cui la miglior freschezza atletica e mentale di Tiafoe ha fatto la differanza.

Cobolli, nel corso della sfida, ha avuto 5 palle break, ma non è mai riuscito a convertirle e questo aspetto ha reso ancora più convinto dei propri mezzi l’americano. “Sono arrivato stanco a questa partita e le mie lacune caratteriali si sono viste. Su questo campo ha dimostrato di trovarsi meglio di me, prendendo delle contromisure rispetto alla sfida di Acapulco“, ha osservato Flavio ai microfoni di Sky Sport.

“E’ una sconfitta che fa parte del percorso, venivo da due settimane con tante partite affrontate (semifinale a Delray Beach e vittoria in Messico, ndr.). Lui è stato migliore di me oggi. Ora, mi riposo e penso al torneo di Miami“, ha concluso il tennista romano.

Tiafoe, dunque, continua nel proprio cammino e affronterà negli ottavi di finale il n.4 del seeding, Alexander Zverev, vittorioso contro l’altro statunitense Brandon Nakashima per 7-6 (2) 5-7 6-4.